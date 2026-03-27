FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
ODLUKA SUDA

Svim osumnjičenicima određen istražni zatvor, Pavleku i zbog bijega

Vedran Pavlek
Foto: Drago Sopta/Cropix
1/12
VL
Autor
Ivana Jakelić
27.03.2026.
u 18:03

Pavlek je, kako je neku večer kazao Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, u Turskoj i s njim se stupilo u kontakt, a njegova odvjetnica novinarima je kazala da je on jedno duže vrijeme na godišnjem odmoru.

Vedranu Pavleku, kojeg USKOK sumnjiči da je organizirao izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Odlučila je tako sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda. Njegova odvjetnica Laura Valković kaže da se obrana s tim ne slaže, jer Pavlek nije u bijegu. Pojasnila je da nije znao da se protiv njega vodi kazani postupak, pa onda nije mogao ni bježati. Isto tako kazala je da je USKOK u odnosu na Pavleka predložio saslušanje 15 svjedoka, a smatra i da istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela ne stoji jer Pavlek dao ostavku pa ne može ponovo počiniti kazneno djelo.

Pavlek je, kako je neku večer kazao Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, u Turskoj i s njim se stupilo u kontakt, a njegova odvjetnica novinarima je kazala da je on jedno duže vrijeme na godišnjem odmoru. Određivanje istražnog zatvora i zbog opasnosti od bijega, vjerojatno znači da će, ako se Pavlek kroz neko vrijeme ne odluči sam javiti USKOK-u, za njim biti raspisna i međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog.

Istražni zatvor je određen i ostalim Pavlekovim osumnjičenicima; Georgu Mauseru, koji također trenutačno nije dostupan, zbog opasnosti od ponavljanja djela, Martini Strezenicki, zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke, dok je Boženi Hrvoj Meić i Damiru Raosu istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U slučaju Raosa radi se o dva svjedoka pa je njegov odvjetnik Šime Matak kazao da to znači da bi njemu istražni zatvor mogao biti ukinut brzo. USKOK za Nenada Erora nije tražio određivanje istražnog zatvora, pa će se on u nastavku istrage braniti sa slobode.

FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Vedran Pavlek
1/12
istražni zatvor USKOK Hrvatski skijaški savez

Komentara 1

Pogledaj Sve
OZ
OzeMpičkiAP
18:35 27.03.2026.

Pitam se pitam... Škugor, Beroš, Mikulić, Kalmeta, Pavlek, Mamić... Tko je sljedeći na toj vječnoj listi hrvatskih velikana kojoj kraja nema.

