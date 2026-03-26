Hrvatski sport trese jedna od najvećih afera u povijesti: Evo kako se prvi put otkrilo da nešto ne štima

Jedno zaustavljeno vozilo netom nakon završetka Zimskih olimpijskih igara u Italiji i novac koji je u tom vozilu nađen, bio je, barem javni, začetak jedne od vjerojatno najvećih afera koje su potresle hrvatski sport. Jer u tom vozilu bio je Nenad Eror, u tom trenutku glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS). A pored njega je bila torba u kojoj je bilo 120.000 eura. I navodno popis s imenima ljudi koji su trebali dobiti taj novac. Nakon što se doznalo da je Eror "pao" na granici, on je dao ostavku, a ostavku je dao i Vedran Pavlek dotadašnji direktor HSS-a, koji je godinama vedrio i oblačio tim savezom, u pokušaju da hrvatsko skijanje vrati na staze stare slave iz vremena Janice i Ivice Kostelića.

No u tom pokušaju da hrvatsko skijanje ponovo bude bitno, Pavlek se, ako je suditi po aktivnostima USKOK-a i policije, očito malo zaigrao. Pa se s Erorom te još nekoliko osoba sada našao na meti istražitelja zbog sumnje da su svi zajedno od 2019. do 2024. iz HSS-a izvukli gotovo 30 milijuna eura!? E sada, kako je moguće da se skoro 10 godina izvlače novci iz nekog saveza, a da to ne uoči ni revizija, ni savez ni Hrvatski olimpijski odbor(HOO) ni država, pitanje je koje je suvišno postavljati. Jer praksa pokazuje da se višegodišnje izvlačenje novca iz neke institucije koja je pretvorena u nečiji osobni bankomat nikada ne uoči na vrijeme. Odnosno uoči se tek kada netko o kreativnim načinima vođenja računovodstva odluči progovoriti. Tko je to bio u ovom slučaju za sada nije poznato, no prema neslužbenim informacijama, da nešto ne štima s financijama HSS-a u nekom trenutku je otkrio Ured za sprječavanje pranja novca. A onda je sve krenulo, kako to obično biva u tim situacijama: nakon Ureda za sprječavanje pranja novca, u priču su se uključili i policija i USKOK, koji su nedavno došli u HSS, ali i HOO, kako bi izuzeli dokumentaciju. Već je to bio znak da će netko u skorašnje vrijeme iz tih institucija gotovo sigurno imati lisice na rukama. I to predviđanje se obistinilo danas kada su ranom zorom istražitelji pokucali na vrata više osoba na području Zagreba i Istarske županije.

Te osobe, kako je uobičajeno šturo priopćeno, sumnjiče se za više koruptivnih djela, počinjenih u sklopu zločinačkog udruženja. Isto tako sumnjiče se i za pranje novca. Pavlek i Eror su među osumnjičenicima, s tim da prvoga istražitelji nisu našli na njegovoj prijavljenoj adresi jer je navodno u Španjolskoj. Koliko će tamo ostati, za sada nije poznato, a osim njega i Erora još su osumnjičeni Damir Raos, koji je do izbijanja ove afere bio glavni tajnik HSS-a, no s izbijanjem afere je podnio zahtjev za umirovljenjem, knjigovotkinja Božena Hrvoj Meić, Georg Mauser te Martina Strezenica, državljanka Slovačke. Ovo posljednje dvoje imalo je tvrtke preko kojih je, kako se sumnja, izvlačen novac iz HSS-a.

A izvlačen je tako da su spomenute tvrtke; Mauserova Alpine Sport Services te Alpine Sport i Saxess Anstalt Linnheštajn u kojima je direktorica bila slovačka državljanka, HSS-u slali račune za nepostojeće usluge. HSS je te račune plaćao, a kao u sličnim koruptivnim shemama, dio je novca dizan u gotovini te proslijeđen, kako se sumnja, nekome, najvjerojatnije Pavleku na ruke. Ljudi na račune čijih tvrtki je novac uplaćivan, od tog su iznosa uzimali neki postotak, dok su ostatak, kako se sumnja, također prosljeđivali Pavleku. Po neslužbenim informacijama najmanje 600.000 eura je dignuto u gotovini s računa HSS-a, da bi potom, kako se sumnja, novac bio korišten za plaćanje smještaja i donacija. Sumnja se i da je na kreditne kartice triju žena, čiji identitet za sada nije poznat, HSS uplatio oko 500.000 eura, da bi one potom taj novac koristile, kako se sumnja, za osobni luksuz. Odnosno kupnju markirane odjeće, obuće, torbica Dior.... Sumnja se i da je HSS platio račun za građevinske radove na Pavlekovoj vili na Ibizi, i to u visini od dva milijuna eura. Prema javno dostupnim podacima, Pavlek na Ibizi ima vilu s bazenom na gotovo 130 kvadrata. Vila je navodno vrijedna između pet i 10 milijuna eura te je u vlasništvu njegove španjolske tvrtke. Osim što je volio, kako se sumnja, novcem saveza na čijem je čelu bio, renovirati vilu te darivati određene žene, sumnja se i da je novcem saveza plaćao i putovanja na razne destinacije – od Maldiva preko Dubaija do SAD-a...

Uglavnom, kako sada stvari stoje, Pavlek se sumnjiči da je svoj životni stil na visokoj nozi financirao novcem HSS-a, koji mu je očito poslužio kao osobni bankomat. Vjerojatno zahvaljujući činjenici da je HSS vodio godinama, mogao je raditi što je htio, pa ga USKOK sada sumnjiči da je ostale organizirao u zločinačko udruženje kako bi preko njih i njihovih tvrtki izvlačio novac. Sumnja se da je u cijelu priču bilo uključeno još tvrtki registriranih u inozemstvu. Hoće li i te tvrtke biti obuhvaćene istragom, za sada je teško reći, kao što je teško reći i hoće li se cijela priča zaustaviti samo na Pavleku ili će ići dalje s obzirom na to da nevjerojatno zvuči kako čelni ljudi HSS-a i HOO-a nisu znali za način na koji 10 godina "posluje" HSS.

Istražitelji su danas pretraživali kuće i poslovne prostore osumnjičenika, a kada te pretrage budu obavljene, oni će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Ovisno o tome što će ili neće reći, USKOK će nakon toga odlučiti hoće li tražiti da im se odredi istražni zatvor ili ne. Prevedeno, oni koje se odluče za iznošenje obrane te priznanje krivnje, imaju velike šanse da se u nastavku postupka brane sa slobode. Što se tiče Pavleka, on je za sada nedostupan, a hoće li se u nekom trenutku odlučiti sam javiti USKOK-u, za sada nije poznato.