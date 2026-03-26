Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza: Osjećam se izigranim! Učinit ću sve da sportaši ne ispaštaju

Hrvatsko skijanje dugo će pamtiti godinu 2026. Nažalost, ne samo po slabijim rezultatima naših najboljih skijaša od očekivanih već i po istrazi financijske policije koja bi mogla uzdrmati ovaj sport do temelja. I zbog toga je ovog časa jedna od najneugodnijih mogućih uloga u hrvatskom sportu ona predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Mihe Glavića. A on se u srijedu, na sjednici Vijeća HOO-a, ispričao u ime Saveza kazavši da je i sam, s predstavničke funkcije, puno toga saznao iz medija jer je osumnjičeni direktor Saveza Vedran Pavlek bio svojevrsni autokrat.

Unatoč svemu, gospodin Glavić nam se javio započevši našu konverzaciju ovakvim komentarom:

- Ono što ja mogu odgovoriti jest da izvidi traju i da od danas oni očito više nisu tajni a ja i dalje gro informacija dobivam preko medija odnosno portala. Premda sam volonter i nisam zadužen za materijalno poslovanje Saveza, premda nemam pravo potpisa i nisam zakonski predstavnik, naložio sam svim zaposlenima da surađju s istražnim organima.

Htjeli mi to ili ne, već samom objavom svega što se operativcima Saveza stavlja na teret, ugled ove udruge bit će prilično okaljan što može dovesti u opasnost i neke dugogodišnje sponzorske suradnje.

- To je realni rizik no o tome je prerano govoriti dok se ne utvrde stvarni krivci i razmjeri štete.

A za nadati se je da će sve to najmanje osjetiti sami sportaši?

- Mi bismo htjeli da to tako bude a da li će nam to poći za rukom vidjet ćemo. Od predstavnika klubova ja sam zamoljen neformalno, a tražit ću to i kao formalnu potvrdu, da ostanem na čelu Saveza do kraja mog mandatnog razdoblja. To su tri i pol mjeseca i da u tom vremenu pokušam stabilizirati Savez u smislu njegova financijskog opstanka.

S obzirom da je na čelu Saveza već više mandata, naš sugovornik je već i prije poželio svoje mjesto prepustiti nekome drugome.

- Bio sam dovoljno dugo na čelu Saveza i smatrao sam da je vrijeme da netko drugi preuzme mjesto predsjednika. Kao predstavnička osoba, zbog svega ovoga što moram čitati, osjećam se izigranim i razočaranim, da ne kažem nešto gore.

S obzirom da je biznismen, Glavić je svih ovih godina imao i svog posla, no nikad nije bio ovoliko angažiran u Savezu.

- Posljednjih tjedana potreba za mojih angažmanom se intezivirala. Svih ovih godina ja sam više bio predstavničko tijelo i moj angažman je najviše bio na međunarodnom planu. No, sada sam se, ako mi bude dopušteno, odlučio više posvetiti da stabiliziram Savez. Inače, ja sam formalno u mirovini ali sam još uvijek suvlasnik svog društva s funkcije nadzornog organa.

Ono što se ovog časa čini čudnim jest da je revizije financijskog poslovanja radila jedna od najpoznatijih svjetskih revizijskih kuća i da ona nije prijavila nikakve veće nepravilnosti.

- Mi smo periodično imali tri inspekcije. Dolazile su nam sportska inspekcija, zatim inspekcija Hrvatskog olimpijskog odbora a potom i revizija jednom godišnje. Ja i moji kolege iz Izvršnog odbora oslanjali smo se na te nalaze i ako su oni ustanovili neke nepravilnosti, a toga je bio jako malo, to bi bilo ispravljeno. To što se sada ti revizorski izvještaji ne podudaraju s nalazima istrage očito je nešto što treba biti predmet zasebne analize.

S obzirom da su ovih dana bili privođeni na razgovor djelatnici Saveza takvo što zacijelo očekuje i njegova predsjednika.

- Još nisam bio ali naravno da to očekujem.

Nakon što je Vedran Pavlek dao ostavku na mjesto vršitelja dužnosti direktora reprezentacija imenovan je Goran Rački, inače trener Leone Popović. Hoće li vodstvo Saveza potražiti novog menadžera s obzirom da bi Račkog bila šteta izgubiti kao trenera?

- Goran ni slučajno neće dobiti sve ovlasti, zadaće i zaduženja koja je na sebe uzeo bivši direktor već će se isključivo baviti sportom, koordinacijom priprema i nastupa naših reprezentacija.

A što je s klasičnim direktorom?

- O tome je sada prerano govoriti. Naravno da ćemo kontaktirati sve postojeće dobavljače opreme i sponzore jer prioritet je sada omogućiti nastavak rada sportaša da skijanje kao sport ne zapne.

Možda svima nije poznato, no nova sezona se već sada mora početi pripremati jer treba iskoristiti proljetni snijeg za treninge ali i testiranje opreme. A sve to treba i platiti.

- Najvažnije je da oni koji su svojim ostvarenjima priznati kao vrhunski ili kvalitetni sportaši od HOO-a i nadalje imaju tu podršku. Moramo sve učiniti da nam se ne izgube naraštaji nadarenih skijaša pri čemu se zasad, po broju svoje djece u skijanju, najviše ističu obitelji Vučinić i Vrdoljak. Puno toga će ovisiti i o medijima a ovi prvi udarci su najsramotniji. Moja želja je da ostanemo unutar dopustivih normi u odnosu na saznanja koja imamo a ako ona budu za neke opterećuća svako će morati živjeti s posljedicom svojih djela.

U razgovoru s gospodinom Glavićem dotaknuli smo se i sezone koja je upravo završila.

- Nakon izuzetno uspješne prošle sezone u kojoj je Ljutić bila slalomska pobjednica Svjetskog kupa, i par njih prije toga, kada je Zubčić bio drugi pa treći u veleslalomskom poretku Svjetskog kupa, i kada smo bili peta slalomaška nacija svijeta, ova sezona nije bila niti približno tako dobra. U posljednjih 20 godina mi smo imali barem dva velika pada. Prvi je bio nakon odlaska Janice a drugi nakon odlaska Ivice i takve amplitude su moguće i u najjačim skijašim zemljama. Sagledajmo realno veličinu naše zemlje i činjenicu da imamo 300 tisuća mladih ljudi koji se mogu baviti sportom u odnosu na milijunske brojeve u velikim nacijama a uvažimo i to da više nemamo onaj jedan poligon kao što je bio Crveni spust na Sljemenu. Unatoč tome, mi smo imali tri predstavnika u finalu Svjetskog kupa.

No, ne bježi Glavić od priznanja sljedećeg:

- Sezona je za širioku sportsku javnost bila lošija od onih na koje smo naviknuli ali ona odražava realno stanje. Doduše, ja sam uvjeren da Zrinkino vrijeme dolazi jer je mlađa od svih konkurentica.

Nažalost, velika je vjerojatnost da je Zrinka bila najlošije plasirana neozlijeđena braniteljica naslova pobjednice Svjetskog kupa u sezoni koja je uslijedila.

- To mi je teško komentirati. To je pitanje za njena oca i trenera.