Marseille 'razbio' Nicu i preuzeo vrh ljestvice

Nogometaši Marseillea zasjeli su na vrh ljestvice francuskog prvenstva visokog 5-1 gostujućom pobjedom protiv Nice u prvoj utakmici 13. kola.
Golove za Marseille postigli su Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58) i Paixao (74), dok je jedini strijelac za Nice bio Cho (63).
Marseille sada ima 28 bodova, jedan više uz utakmicu više od drugog Paris SG-a, dok je Nice deveta sa 17 bodova.
