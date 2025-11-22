Naši Portali
FRANCUSKA

Marseille 'razbio' Nicu i preuzeo vrh ljestvice

22.11.2025.
u 02:00

Devetorostruki prvak Francuske slavio je s 5-1.

Nogometaši Marseillea zasjeli su na vrh ljestvice francuskog prvenstva visokog 5-1 gostujućom pobjedom protiv Nice u prvoj utakmici 13. kola.

Golove za Marseille postigli su Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58) i Paixao (74), dok je jedini strijelac za Nice bio Cho (63).

Marseille sada ima 28 bodova, jedan više uz utakmicu više od drugog Paris SG-a, dok je Nice deveta sa 17 bodova.
