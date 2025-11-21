Naši Portali
S VRHA DO DNA

Osvojio SP i Ligu prvaka, no onda mu je cura počinila samoubojstvo, a majka ga optužila za zlostavljanje

Pixsell/Imago
Autor
Edi Džindo
21.11.2025.
u 18:03

U jednom e-mailu koji je tužiteljstvo pronašlo, Boatengova je majka napisala: "Moj sin je godinama psihički i fizički zlostavljao žene, sada si je Kasia Lenhardt oduzela život, a on se ne želi suočiti s posljedicama za svoje ponašanje.“

Njemački nogometaš Jerome Boateng posljednjih je tjedana ponovno dospio u središte pozornosti nakon što je u intervjuima progovorio o smrti svoje bivše partnerice, poljske influencerice i manekenke Kasije Lenhardt. Javnost ga već godinama povezuje s njezinim samoubojstvom, no Boateng tvrdi da takve optužbe nisu utemeljene te da mu je Kasia bila iznimno važna.

Kasia Lenhardt oduzela si je život 2021. godine, a austrijski Kronen Zeitung tada je izvijestio: „Postojale su naznake da je žrtvu optuženik teško povrijedio neposredno prije smrti, a te su povrede mogle biti zabilježene u obdukcijskom nalazu.“

U ožujku ove godine Der Spiegel je objavio da je tužiteljstvo obustavilo istragu zbog nedostatka dokaza te da Boateng neće biti optužen za "napad, prisilu i klevetu Kasie Lenhardt".

29 godina od velikog prosvjeda za Radio 101: Evo kako se obljetnica slavila 2006. godine

Nakon odluke tužiteljstva Boateng se oglasio na društvenim mrežama, napisavši: „Hvala svima koji su stali uz mene i podržali me unatoč ozbiljnim predrasudama. To mi puno znači. Sada moja obitelj i ja konačno možemo s optimizmom gledati u budućnost.“

U intervjuu za Die Welt odbacio je tvrdnje da je fizički nasilan prema ženama i pritom izjavio: „Da jasno odgovorim na vaše pitanje – ne, nisam. Bio je samo jedan incident u srpnju 2018. kada sam šakom odgurnuo bivšu partnericu kako me ne bi povrijedila. Trebao sam drugačije postupiti. To mi se definitivno ne bi dogodilo danas i nikada se više neće dogoditi.“

Svoj kasniji medijski nastup, u kojem je govorio o odnosu s Kasijom, danas smatra pogreškom. Nedavno je dao novi intervju na tu temu.

- Taj intervju je bio pogreška. Nevjerojatno mi je teško govoriti o tome. Ali samo sam htio reći da je ona bila stvarno sjajna osoba i odigrala važnu ulogu u mom životu.“

Nakon njezine smrti, rekao je, potražio je i stručnu pomoć kako bi se vratio u emocionalnu ravnotežu.

- Ljudi javno govore da mi nije dopušteno tugovati. Samo ja mogu odgovarati za ono što se događa u meni. Još se mirim s njezinom smrću. Izgubio sam nekoga koga sam jako volio. Samo želim podijeliti svoju perspektivu nakon svih ovih godina. To mi je važno. Vjerujem da je ova priča dio mog života i da sam iz nje nešto naučio.

Istodobno, Boateng se suočio s novim pritiscima nakon što se pojavila mogućnost da postane pomoćnik trenera Vincenta Kompanyja u Bayernu. Klub je od te ideje odustao nakon što su navijači istaknuli transparente protiv njegova povratka.

Njegova sportska karijera dodatno je opterećena uvjetnom kaznom i upozorenjem minhenskom suda, koji ga je prošle godine proglasio krivim za nanošenje tjelesne ozljede bivšoj partnerici.

Boatengov privatni život godinama prate teški i javni sukobi, od optužbi za serijsko varanje, preko pravnih sporova s majkom njegove djece, do tvrdnji o psihičkom i fizičkom zlostavljanju. U jednom e-mailu koji je tužiteljstvo pronašlo, Boatengova je majka napisala: "Moj sin je godinama psihički i fizički zlostavljao žene, sada si je Kasia Lenhardt oduzela život, a on se ne želi suočiti s posljedicama za svoje ponašanje.“

Boateng se prije dva mjeseca umirovio od igranja profesionalnog nogometa. Posljednji klub mu je bio LASK Linz. Tijekom najvećeg dijela svoje karijere je igrao za Bayern s kojim je osvojio dvije Lige prvaka i nekoliko naslova u Bundesligi, a s reprezentacijom Njemačke je 2014. godine osvojio naslov svjetskog prvaka na SP-u u Brazilu.

