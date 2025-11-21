Štimac važnu pobjedu proslavio uz Thompsonovu pjesmu: Evo što je još napisao

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara upisali su važnu pobjedu u 15. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine na gostovanju u Bijeljini kod Radnika. Momčad hrvatskog stručnjaka Igora Štimca slavila je s 0:2 i tako si barem privremeno odvojila na osjetnijih pet bodova prednosti pred Borcem iz Banja Luke na čelu prvenstvene ljestvice.

Zrinjski je dominirao u prvom poluvremenu, ali nijednu priliku nisu uspjeli pretvoriti u pogodak pa se na odmor otišlo s rezultatom 0:0. Ipak, bolju igru Zrinjski je naplatio već na samom startu drugog poluvremena. Slobodan Jakovljević doveo je goste u vodstvo u 48. minuti na asistenciju Lea Mikića. Pobjedu Zrinjskog potvrdio je bivši igrač Dinama i Slaven Belupa Matej Šakota u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Štimcu je ova pobjeda očito puno značila pa je nakon utakmice na Instagram 'storyu' podijelio pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Tamo gdje su moji korijeni" te dodao "Nova tri boda na kontu, mirno dočekujemo idući izazov".

Zrinjski se ovom pobjedom odvojio na pet bodova prednosti pred Borcem, no banjalučka momčad ima i utakmicu manje. Radnik je na sedmom mjestu sa 17 bodova. Zrinjski u tjednu očekuje utakmica protiv Hackena u Konferencijskoj ligi, a potom u 16. kolu igra protiv Posušja.