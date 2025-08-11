Naši Portali
ODLUKA TORCIDE

Marko Livaja osvojio drugo Hajdučko srce: 'Dajte mu balun i spremite se za čaroliju'

11.08.2025.
u 23:55

"On je arhitekt napada, umjetnik na terenu, vođa bez kompromisa", objavili su na stranicama Torcida Kupa

Marko Livaja osvojio je nagradu Hajdučko srce, koju Klub navijača Hajduka Torcida dodjeljuje najpožrtvovnijem igraču splitskog kluba. Ovo priznanje dodjeljuje se od sezone 1993./1994., a u osam sezona nije bilo dobitnika jer, prema ocjeni navijača, nitko nije ispunio kriterije. Za Livaju, kapetana, napadača i najboljeg igrača Hajduka, ovo je drugo Hajdučko srce u karijeri, prvo je osvojio u sezoni 2021./2022. Objavu s Facebook stranice Torcida kupa, kojom je potvrđena dodjela priznanja, donosimo u nastavku.

"VJEČNO NAM TRAJA, DONOSIA SJAJA, NEMA MU KRAJA - MARKO LIVAJA!

Dragi gledatelji, draga publiko pozdravljamo vas svih, dobrodošli na stadion Torcida kupa. Prid nama je centralni događaj večeri, tako da nećemo puno okolišat. Dame i gospodo, upravo sad u Vukovarskoj, imamo čast dočekati ne samo igrača, već simbol jedne generacije! Čovjeka čija je priča više od nogometa, više od puke karijere!

Nakon turbulentnog puta koji ga je vodio od mladosti u Kaštelima i Splitu, preko Intera, Atalante, Rubina, Las Palmasa i AEK-a, gdje je brusio svoj talent i iskalio svoj temperament, vratio se tamo gdje pripada. Vratio se doma kao sin, a postao kralj, onaj koji budi usnule snove i vraća vjeru!

On nije samo kapetan, on je general na terenu! Njegovi potezi, driblinzi, lucidna dodavanja i golovi izazivaju erupciju emocija i šalju poruku čitavoj ligi. Poruku koja glasi - "Mi smo Hajduk!!!"

On je arhitekt napada, umjetnik na terenu, vođa bez kompromisa! U njemu leži snaga volje, strast i onaj čuveni splitski dišpet! Prije nego što mu s velikim zadovoljstvom uručimo ovaj trofej, još jednom ćemo kazati tko je on, što predstavlja i zašto ga volimo. On je onaj koji se ne boji preuzeti odgovornost! On je onaj koji svojim gardom inspirira suigrače i tjera tribine u delirij!

On je Genij s brojem 10 na leđima! Dajte mu balun, a onda se pripremite za čaroliju! Dame i gospodo, on je Hajducko srce za sezonu 2024/2025, on je MAAAAARKO LIVAJAAAAAA!"

Ključne riječi
Marko Livaja hajdučko srce Hajduk HNL

