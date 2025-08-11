Marko Livaja osvojio drugo Hajdučko srce: 'Dajte mu balun i spremite se za čaroliju'

Marko Livaja osvojio je nagradu Hajdučko srce, koju Klub navijača Hajduka Torcida dodjeljuje najpožrtvovnijem igraču splitskog kluba. Ovo priznanje dodjeljuje se od sezone 1993./1994., a u osam sezona nije bilo dobitnika jer, prema ocjeni navijača, nitko nije ispunio kriterije. Za Livaju, kapetana, napadača i najboljeg igrača Hajduka, ovo je drugo Hajdučko srce u karijeri, prvo je osvojio u sezoni 2021./2022. Objavu s Facebook stranice Torcida kupa, kojom je potvrđena dodjela priznanja, donosimo u nastavku.

"VJEČNO NAM TRAJA, DONOSIA SJAJA, NEMA MU KRAJA - MARKO LIVAJA!

Dragi gledatelji, draga publiko pozdravljamo vas svih, dobrodošli na stadion Torcida kupa. Prid nama je centralni događaj večeri, tako da nećemo puno okolišat. Dame i gospodo, upravo sad u Vukovarskoj, imamo čast dočekati ne samo igrača, već simbol jedne generacije! Čovjeka čija je priča više od nogometa, više od puke karijere!

Nakon turbulentnog puta koji ga je vodio od mladosti u Kaštelima i Splitu, preko Intera, Atalante, Rubina, Las Palmasa i AEK-a, gdje je brusio svoj talent i iskalio svoj temperament, vratio se tamo gdje pripada. Vratio se doma kao sin, a postao kralj, onaj koji budi usnule snove i vraća vjeru!

On nije samo kapetan, on je general na terenu! Njegovi potezi, driblinzi, lucidna dodavanja i golovi izazivaju erupciju emocija i šalju poruku čitavoj ligi. Poruku koja glasi - "Mi smo Hajduk!!!"

On je arhitekt napada, umjetnik na terenu, vođa bez kompromisa! U njemu leži snaga volje, strast i onaj čuveni splitski dišpet! Prije nego što mu s velikim zadovoljstvom uručimo ovaj trofej, još jednom ćemo kazati tko je on, što predstavlja i zašto ga volimo. On je onaj koji se ne boji preuzeti odgovornost! On je onaj koji svojim gardom inspirira suigrače i tjera tribine u delirij!

On je Genij s brojem 10 na leđima! Dajte mu balun, a onda se pripremite za čaroliju! Dame i gospodo, on je Hajducko srce za sezonu 2024/2025, on je MAAAAARKO LIVAJAAAAAA!"