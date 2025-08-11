Jeličić bez dlake na jeziku: 'Beljo bolji od Kulenovića i amen! Boban je jednom bio u svlačionici'

Završeno je drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Dinamo je u petak svladao Vukovar 3:0, subotnji dvoboji Istre i Lokomotive (2:2) te Osijeka i Rijeke (0:0) završili su bez pobjednika, dok su u nedjelju Slaven Belupo protiv Varaždina (3:1) i Hajduk protiv Gorice (2:0) upisali domaće pobjede. U studiju MAX Sporta kolo su analizirali Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

“Kolo je bilo zanimljivo, kartoni, VAR provjere... Dosta situacija o kojima će se pričati. Možemo bit zadovoljni”, započeo je Vejić. Obojica su se potom osvrnula na europske nastupe Rijeke i Hajduka. Jeličić je istaknuo: “Težak poraz Rijeke u Europi, s obzirom na kvalitetu protivnika. Ne vjerujem da je bilo podcjenjivanja i ne vidim nikakav razlog da ne pobjede Shelbourne u uzvratu. Tom pobjedom mogu vratiti energiju u klub. Što se Hajduka tiče, bitno je da se pobjeđuje. Sviđa mi se koliko Garcia koristi svoj roster, koliko su igrači narasli — u zadnje dvije utakmice koristio je 19 igrača. Igrači se osjećaju važnim.”

FOTO Torcida palila transparent sa srpskim obilježjima i vikala 'Za dom spremni'

“Hajduk nije odigrao ni najbolju ni najlošiju utakmicu u Europi. Ponovno se dogodio spektakularan gol protivnika, ali Hajduk je snašao snage i pobijedio. Vjerujem da je Hajduk bolja momčad. Shelbourne vrijedi 3.5 milijuna eura, a Fruk 10. Vjerujem da je Rijeka bolja”, nadodao je Vejić.

O Rijeci je Jeličić rekao: “Đalović je morao misliti i o Europi, no to ne umanjuje prikazano na terenu. Vidjeli smo bojažljivu, plašljivu i poljuljanu Rijeku... Više je utjecao poraz od Shelbournea, vidjelo se da su nakon tog poraza poljuljani. Ako dobiju Shelbourne u gostima, ponovno imaju sve u svojim rukama.” Vejić se složio: “Osijek je bio puno bolji, nadigrao je Rijeku u svim segmentima igre... Pravo je čudo da je Rijeka ostala s praznom mrežom. Falilo je samopouzdanja, no sve se može promijeniti jednim dobrim rezultatom. Osijek izgleda stvarno dobro, čestitke Rožmanu.”

O Vukovaru je Vejić kazao: “Ugodno su nas iznenadili u prvom dijelu. Odlučili su napasti visoko, a kad to nije upalilo bili su kompaktni u bloku. Dinamo nije mogao stvarati kontinuirane napade... Plan se raspao nakon prekida. Zanima me kako će izgledati doma u sljedećoj utakmici.” Pohvalio je i vratara: “Rijetko klub u prvoj ligi dođe bez rezervnog vratara, a golman Vukovara Bulat odradio je odličnu utakmicu.” Jeličić je dodao: “Sviđa mi se kako Šifo rezonira, bio je vrhunski igrač. Iako nisu uzeli bod, psihološki su puno dobili protiv Dinama. Dinamu bi možda dobro došla koja utakmica više za rotiranje momčadi. Jako je važno da su igrači svjesni da će dočekati priliku.”

O treneru Dinama Vejić je rekao: “Kovačević želi standardizirati prvih 11... Imaju kvalitetu da riješe utakmicu.” Jeličić je dodao: “Kovačević je u nezahvalnoj poziciji. On vodi Zvonin Dinamo i morat će odgovarati na pitanja o tome tko će igrati. Treba li Kulenović igrati? Ipak je Dion Drena Beljo bolji igrač i amen.” Na kraju je Jeličić otkrio: “Boban nije ušao u svlačionicu niti jednom, osim kad ih je prvi put pozdravio. Mario Kovačević kontrolira tko će igrati.”