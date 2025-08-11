Hajduk reagirao na paljenje srpskih obilježja i uzvike 'Za dom spremni'. Evo što kažu o Torcidi

Hajduk i Gorica odigrali su drugo kolo HNL-a na Poljudu, i to na zahtjev Gorice za zamjenom domaćinstva, a na kraju su slavili Splićani rezultatom 2-0. Hajduku je to bila druga ovosezonska pobjeda nakon što su u prvome kolu svladali Istru 1961 rezultatom 2-1. Oba uspjeha su postigli bez suspendiranih Marka Livaje i Ante Rebića, no tri od četiri postignuta pogotka su postigli iz jedanaesteraca.

FOTO Torcida palila transparent sa srpskim obilježjima i vikala 'Za dom spremni'

Međutim, utakmicu su obilježili i incidenti na tribinama transparenata sa srpskim obilježjima te skandiranje parole "Za dom spremni". Tome je prethodila koreografija povodom 30. obljetnice Oluje. Dana nakon događaja, vodstvo Hajduk je reagiralo na upite o njihovom stavu prema postupcima navijačke skupine Torcida.

"HNK Hajduk se kao i uvijek zalaže za navijanje i podršku momčadi u sportskom duhu, kako i priliči Hajduku. Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti potičemo, kao i sva ostala ponašanja koja nanose reputacijsku štetu klubu", poručili su iz Odjela za odnose s javnošću HNK Hajduk za RTL Danas.