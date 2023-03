Marinić Kragić: Opet smo izgubili posljednju četvrtinu, ali nije kao protiv Italije

Uoči raspleta u našoj skupini Svjetskoga kupa koji se igra u Zagrebu hrvatski su vaterpolisti u nedjelju navečer odradili važnu predradnju: pobijedili su selekciju Japana s 14:8 i ostali u poziciji da se zajedno s Mađarima bore za drugo mjesto (Talijani su prvi) i odlazak na završni turnir u Los Angelesu. A s Japancima, inače izvrsnim plivačima, bilo je zanimljivo, iako ne i neizvjesno.

Osim u posljednjoj četvrtini koju su igrači iz Zemlje izlazećeg sunca dobili s 2:0. Ponovila se, na neki način, utakmica s Italijom, izvedba u završnim dionicama nam nije baš najblistavija. No, Jerko Marinić Kragić, trostruki strijelac protiv Japanaca, umiruje nas.

- Izgubili smo oba puta posljednju četvrtinu, ali ipak nije to isto. To što nam se dogodilo s Talijanima još nismo razjasnili, u ponedjeljak ćemo gledati snimku. A s Japancima smo imali sigurnu pobjedu i normalno je da smo u završnici odigrali opuštenije, ipak nas očekuje sraz s Mađarima koji će odlučiti našu sudbinu u ovom natjecanju.

A u te prve tri četvrtine (nakon kojih smo imali vodstvo od 14:6) naši su igrači bili na visini zadatka. Bilo je tu i smišljenih napada, brzih protunapada i prekrasnih pogodaka. Onaj za pamćenje postigao je Loren Fatović za naše vodstvo od 7:3, kada je leđima okrenut prema japanskim vratima lobao njihova vratara (koji je malo izašao). Visoko i precizno... Zasluženo je proglašen najboljim igračem utakmice.

Naši će reprezentativci u ponedjeljak imati slobodan dan (dok Mađare očekuje dvoboj s Amerikancima), a utakmicu odluke odigrat ćemo s Mađarskom u utorak u 18.30 sati. I zato rezervirajte svoje mjesto, na tribinama Mladosti, ili ispred svog televizora, prijenos možete gledati na Arenasportu.

- Malo nas je potresla ona utakmica s Italijom, poraz u tako prekrasnom ambijentu. Šteta jer smo tri četvrtine bili uistinu fantastični. Mislim, pet razlike voditi protiv Talijana je perfektno. Bilo je bitno dobiti Japance koji znaju biti neugodni jer imaju neobičnu igru. Sad se odmah okrećemo Mađarima. Nije ih lako pobijediti, ali moguće je, dokazali smo to i u finalu EP-a u Splitu - kaže Franko Lazić.

Sada će Mađarima odgovarati i remi jer će, ako u ponedjeljak pobijede SAD, imati bolju razliku pogodaka od nas. A to samo znači da u taj dvoboj moramo ući još odlučnije. I maksimalno angažirano. Sjeverni će susjedi protiv nas biti i jači nego na prethodnim utakmicama jer im iz Budimpešte dolazi Gergo Zalanki, koji je prijavljen među 18 igrača za zagrebački turnir, ali ga je izbornik Zsolt Varga ostavio u Mađarskoj zbog lakše ozljede. To znači da će Mađari krenuti protiv nas s ubojitim tandem ljevaka Vamos - Zalanki. No, i mi konja za utrku imamo...

U drugoj utakmici dana Italija je pobijedila Francusku s 11:8, pa je poredak sljedeći: Italija 12, Hrvatska 9, Mađarska 6 (-1), SAD 6 (-1), Francuska 0, Japan 0 bodova.