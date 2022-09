Marin Čilić na teškom ispitu, očekuje ga 'najkreativniji tenisač svijeta'

Marin Čilić se, kao i uobičajeno, dobro osjeća na US Openu. Ne samo da je najbolje rangirani hrvatski tenisač 2014. u Sjedinjenim Američkim Državama osvojio svoj jedini Grand Slam naslov karijere nego i kontinuirano gledano tamo ima odlične rezultate tijekom karijere. Ista je priča i ove godine, budući da je pobjedama protiv Maximiliana Marterera, Alberta Ramos-Vinolasa i Daniela Evansa došao do svojeg sedmog plasmana u drugi tjedan US Opena, dakle, barem u osminu finala.

– Osjećam se jako samopouzdano kad dođem ovamo, često pronađem u sebi odličan meč i onda gradim na tome. Imam ovdje i dobru mentalnu stabilnost i donosim dobre odluke u ključnim trenucima mečeva, to mi je u 2014., ali i u nekim drugim godinama fantastično polazilo za rukom. Sigurno bih rekao da je za mene ovo najuspješniji turnir kad se gleda cijela moja karijera, ne samo zbog 2014. S druge strane, nije ovdje lako igrati na brzim terenima. Ako si samo malo "off" sa svojim udarcima, lako možeš ispasti s turnira. Definitivno jedan od najtežih za osvajanje – rekao je Čilić.

U osmini finala čeka ga jedan od najvećih mogućih izazova danas u svijetu tenisa, četvrti tenisač svijeta, 19-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz. Jedan od najvećih, ako ne i najveći talent danas u svijetu tenisa ove je sezone osvojio Rio, Miami, Barcelonu i Madrid, a dolazio je i do finala na Roland Garrosu, u Hamburgu te kod nas u Umagu. Čilić i Alcaraz igrali su tri puta, dva puta ove godine u Miamiju i Cincinnatiju, gdje je slavio Alcaraz, te jednom u Estorilu prošle godine, kad je slavio Čilić.

– Zadnji put sam prije Cincinnatija i Miamija protiv Carlosa igrao u Estorilu prošle godine, a od tada se jako poboljšao. Najviše je napredovao u pokrivanju terena i u svojoj kreativnosti s udarcima. Kreativnost mu je sada fantastična, možda i bolja od bilo kojeg drugog tenisača u svijetu u ovom trenutku. Kad krene voditi protiv vas, onda ta kreativnost još poraste i imate dojam da uvijek ima nekoliko opcija da završi poen. Mentalna stabilnost u velikim poenima i velikim mečevima također mu je došla na jako visoku razinu, sada zna nevjerojatno mirno odigrati one najvažnije poene. U nekoliko aspekata baš je nevjerojatno dobro napredovao – opisao je Čilić napredak svojeg današnjeg protivnika.

Očekuje se da će meč Čilića i Alcaraza početi između 18 i 20 sati po našem vremenu.