Marin Čilić uvjerljivo slavio u prvom kolu s 3:0, Nijemcu nije dao ni malo nade

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 17.) trebao je dva sata i devet minuta za pobjedu 6:3, 6:2, 7:5 protiv ljevorukog Nijemca Maximiliana Marterera (ATP - 156.).

Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj u kojem je pobjednik US Opena iz 2014. bio vrlo uvjerljiv, a jedino što bi moglo biti zabrinjavajuće je kriza servisa koju je imao sredinom trećeg seta. Tada je dvostrukim pgreškama u četvrtom gemu dopustio 27-godišnjem Nijemcu da dođe do jedine dvije prilike za break u cijelom meču. No, obje je Čilić spasio servisima. Na prvu je zabio as, a na drugu mu Marterer nije odgovorio na prvi servis.

Jedan break, koji je Marin napravio u osmom gemu prvog seta, bio mu je dovoljan za osvajanje te dionice meča. U drugom setu je još dvaput slomio suparnikov servis i nakon 70 minuta igre došao do prednosti od 2:0 u setovima.

Marterer je u prvom gemu trećeg seta spasio tri break-lopte (0:40), a još dvije je neutralizirao dva gema poslije. No, kad je Čilić u 11. gemu došao do 0:40, Nijemac se više nije mogao izvući. Spasio je još dvije, ali ne i treću break-loptu u tom gemu. U sljedećem je Marin ostavio suparnika bez poena, a meč je završio svojim 15. asom.

Uz to je imao sedam dvostrukih pogrešaka i prosječnih 53% pogođenih prvih servisa. No, realizacija prvog servisa je Marinu bila na visokih 90% (38/42), dok je Marterer imao samo 63% realizacije. Stoga nije čudno da je Čilić imao 13 prilika za oduzimanje servisa, od kojih je iskoristio njih četiri.

Čilić je bio nadmoćan u izravnim poenima (36:17), a i manje je napravio neiznuđenih pogrešaka (22:26) pa je uvjerljiva pobjeda logična posljedica ovakve statistike.

Marin u drugom kolu čeka boljeg iz dvoboja Slovaka Norberta Gomboša (ATP - 114.) i Španjolca Alberta Ramos-Vinolasa (ATP - 42.).