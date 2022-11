Marić žestoko o treneru Hajduka: 'Nema pojma što je bilo u Jugoslaviji, to je licemjerno i huškanje'

Nakon što je utakmicama 17. kola zaključen prvi dio sezone u SuperSport HNL-u, u studio MaxSport televizije je stigao šef sudačke komisije Bruno Marić.

Burno je bilo na utakmici Slaven Belupa i Hajduka, nogometnu predstavu je zasjenila Torcida sramotnim ponašanjem i gađanjem pomoćnog suca nakon čega je susret prekinut.

- Policija je utvrdila da nema mogućnosti da isprazni cijenu tribinu, nema sigurnosnih ni tehničkih mogućnosti. Pomoćni sudac, za mene heroj, dolazi natrag kako bi sudio utakmicu, da se ne dogodi incident, da netko strada. Do tada nije bilo nijedne sporne situacije - osvrnuo se Marić na taj incident.

Žestoko je reagirao na izjavu Karoglana da se ponavlja suđenje iz Jugoslavije.

- On nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji, to samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje u Jugoslaviji, kad mu je sudac donio odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populistička izjava. Neće mu to uspjeti, nisu ljudi glupi - jasno je rekao Marić i dodao:

12.11.2022., Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica - SuperSport HNL, 17. kolo, NK Slaven Belupo - HNK Hajduk. Trener Hajduka Mislav Karoglan

- Karoglan se mogao barem ispričati sucu, barem za ono što se dogodilo od navijača. Nisu to njegovi navijači, ali meni se danas taj pomoćni sudac boji otići po novine, i još se preziva Marić. Nismo rođaci, ali je čestit čovjek.

Iako je njegova organizacija doživjela brojne kritike, treba se priznati da je bivši daruvarski sudac ovoj izjavom sasvim u pravu.

