Vatra guta tvornicu dizajnerskog namještaja: Gusti dim nad gradom

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu u Pustodolu Začretskom. Kako je izvijestila PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 16.22 sata. Prema pisanju portala Zagorje.com, gori pogon tvrtke Prostoria, poznate po dizajnu i proizvodnji namještaja.

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći. Za sada nije poznato više informacija o uzroku požara niti ima li ozlijeđenih osoba. Više detalja očekuje se nakon očevida i službenog očitovanja nadležnih službi.