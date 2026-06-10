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VELIKI POŽAR KOD ZABOKA

Vatra guta tvornicu dizajnerskog namještaja: Gusti dim nad gradom

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 17:58

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći.

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu u Pustodolu Začretskom. Kako je izvijestila PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 16.22 sata. Prema pisanju portala Zagorje.com, gori pogon tvrtke Prostoria, poznate po dizajnu i proizvodnji namještaja.

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći. Za sada nije poznato više informacija o uzroku požara niti ima li ozlijeđenih osoba. Više detalja očekuje se nakon očevida i službenog očitovanja nadležnih službi.

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