Strahonja: Slaven nije trebao dobiti kazneni udarac, stres suca je razumljiv

Sudački ekspert Marijo Strahonja gostovao je u emisiji Stadion, gdje je kao i svakog tjedna komentirao suđenje utakmica HNL-a.

Naravno, fokus je bio na susretu Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici, koji je uz visoke tenzije završio rezultatom 2:2.

- Glavni sudac nije dobro kontrolirao situaciju - rekao je na početku.

Je li Krovinović na početku akcije za prvi gol igrao rukom?

- Bilo je naznaka, lopta ga je malo dotaknula u ruku, ali nema tu nikakve namjere. Prekršaja apsolutno nema nigdje, u začetku akcije nije bilo elemenata za uključenje VAR sobe, to je gol i ispravna odluka suca - ističe.

Dotaknuo se prekršaj Solde na Livaji.

- Soldo je zaslužio žuti karton za nasrtaj na Livaju, a nije ga dobio. Javnu opomenu je zaslužio i Livaja u toj situaciji i on ga je dobio. Ubrzo je Livaja startao na Soldu, ali za to nije zaslužio žuti karton i nije ga dobio. To je bila odlična procjena suca.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 12.11.2022., Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica - SuperSport HNL, 17. kolo, NK Slaven Belupo - HNK Hajduk. Marko Livaja Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što se događalo nakon odlaska pomoćnog suca s terena?

- Prije početka utakmice dogovara se tzv. liga sastanak. Na njemu su predstavnik policije, suci, delegat utakmice i predstavnici sigurnosti... Prvo ide pitanje sucima jesu li spremni nastaviti utakmicu. Rekli su da jesu. Drugo pitanje ide policiji: možete li isprazniti dio tribine ako treba - objašnjava.

- Do tada je sudac Čulina dobro sudio, ali zatim je podlegao ogromnom stresu, što je razumljivo.

Penala Simića na Crncu nije bilo.

- Ovo nije nogometni kazneni udarac. Napadač nije niti imao mogućnost igranja lopte jer ona je išla u gol-aut. Ako je situacija takva, onda se ne sudi kazneni udarac. VAR je apsolutno morao regirati - kaže.

Krstanović je pogodio s bijele točke. Ipak, Strahonja ističe kako ga je trebalo ponoviti zbog ranijeg utrčavanja u šesnaesterac.

- Sudac je morao sam vidjeti ulazak igrača u kazneni prostor, tu se VAR ne javlja.

Isključenje Sahitija je čisto.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 12.11.2022., Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica - SuperSport HNL, 17. kolo, NK Slaven Belupo - HNK Hajduk. Emir Sahiti Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Slavenov igrač Bosec je zaslužio žuti karton za udaranje suparnika s trave, ali nije ga dobio. Zatim je sudac dao drugi žuti karton Hajdukovom igraču Sahitiju za igranje rukom i pri tome je izvrsno procijenio - zaključio je.

