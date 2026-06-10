Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAPETAN NAPUŠTA BROD?

Hrvatski reprezentativac nakon prvenstva bi mogao promijeniti klub: Talijanski velikan želi Vlašića

Serie A - Torino v Inter Milan
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 19:12

Vlašićev ugovor istječe u ljeto sljedeće godine, a talijanski mediji pišu kako mu produljenje nije prioritet. Klub bi ga zato mogao prodati ovog ljeta kako on ne bi otišao besplatno na kraju sljedeće sezone

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić mogao bi napustiti talijanski Torino nakon Svjetskog prventva. Talijanskog prvoligaša očekuje velika rekonstrukcija momčadi, a na odlasku bi mogao biti i klupski kapetan. Vlašićev ugovor istječe u ljeto sljedeće godine, a talijanski mediji pišu kako mu produljenje nije prioritet.

Klub bi ga zato mogao prodati ovog ljeta kako on ne bi otišao besplatno na kraju sljedeće sezone. Spominje se interes Rome i njenog stratega Gian Piera Gasperinija koji je veliki ljubitelj Vlašićeve igre. Bivši kapetan Hajduka u Torino je stigao 2022. na posudbu iz West Hama, a talijanski klub ga je godinu kasnije otkupio za deset i pol milijuna eura. Trenutačno po Transfermarktu vrijedi deset milijuna eura.

Vlašić je za Torino odigrao 143 utakmice i zabio 22 pogotka te dodao 19 asistencija. Posebno je bitan bio prošle sezone kada se Torino nalazio u teškoj situaciji, a on im je pomogao da izbore ostanak s osam golova i tri asistencije u 37 prvenstvenih nastupa.

Ofenzivni vezni igrač u najboljim je igračkim godinama, ima 28, i jasno je kako se želi okušati u nekom jačem klubu. Trebao bi biti i važan dio hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Za vatrene je dosad zabio deset pogodaka u 63 nastupa.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Roma Torino Nikola Vlašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!