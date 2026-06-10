Hrvatski reprezentativac nakon prvenstva bi mogao promijeniti klub: Talijanski velikan želi Vlašića

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić mogao bi napustiti talijanski Torino nakon Svjetskog prventva. Talijanskog prvoligaša očekuje velika rekonstrukcija momčadi, a na odlasku bi mogao biti i klupski kapetan. Vlašićev ugovor istječe u ljeto sljedeće godine, a talijanski mediji pišu kako mu produljenje nije prioritet.

Klub bi ga zato mogao prodati ovog ljeta kako on ne bi otišao besplatno na kraju sljedeće sezone. Spominje se interes Rome i njenog stratega Gian Piera Gasperinija koji je veliki ljubitelj Vlašićeve igre. Bivši kapetan Hajduka u Torino je stigao 2022. na posudbu iz West Hama, a talijanski klub ga je godinu kasnije otkupio za deset i pol milijuna eura. Trenutačno po Transfermarktu vrijedi deset milijuna eura.

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Vlašić je za Torino odigrao 143 utakmice i zabio 22 pogotka te dodao 19 asistencija. Posebno je bitan bio prošle sezone kada se Torino nalazio u teškoj situaciji, a on im je pomogao da izbore ostanak s osam golova i tri asistencije u 37 prvenstvenih nastupa.

Ofenzivni vezni igrač u najboljim je igračkim godinama, ima 28, i jasno je kako se želi okušati u nekom jačem klubu. Trebao bi biti i važan dio hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Za vatrene je dosad zabio deset pogodaka u 63 nastupa.