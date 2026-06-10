VIDEO Pet stvari na koje morate paziti u Alexandriji, ali ne i u Hrvatskoj: Evo što vatreni moraju izbjegavati

Amerikanizacija je pojam koji označava prelazak kulture i stila života u Sjedinjenim Američkim Državama u druge zemlje svijeta. Može se reći kako je ona u punom zamahu pa je tako američka kultura postala sinonim za modernu kulturu, no neke stvari i sgementi koji su sasvim normalni u SAD-u i dalje su nezamislivi u nekim drugim zemljama.

SAD je zajedno s Kanadom i Meksikom sudomaćin ovogodišnjeg Svjetskog prvenstvo koje kreće u četvrtak. Naš reporter Edi Džindo nalazi se u Alexandriji, gdje odjseda hrvatska nogometna reprezentacija, te je zamijetio pet znakova koje ćete vidjeti na ulicama gradova u SAD-u, a koji su u Hrvatskoj nezamislivi:

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No tresspassing (Zabranjen ulazak na privatni posjed) - Čak i kada nema ograde, ako samo jednim korakom zakoračite na travnjak nečije kuće, to može biti kazneno djelo. No solicitng (Zabranjena prodaja od vrata do vrata) - ne nužno samo prodaja nego i diljenje reklamnih materijala, prikupljanja donacija, bilo kakve vjerske ili političke ponude No loitering (Zabranjeno besposličarenje) - Na određenim mjestima, ispred određenih trgovina, restorana ili javnim površinama ne smijete besciljno lutati. Morate ići negdje sa svrhom i ne možete samo biti na određenom području Neighbourhood watch - Susjedi u određenim kvartovima imaju odličnu suradnju s policijom. Šalje znak lopovima i kriminalcima da će njihova djela vrlo brzo stići do organa reda No smoking 25 ft from the property - Zabranjeno pušenje 25 stopa (oko 7.5 metara) od određenog posjeda. Ne odnosi se samo na posjede poput hotela, trgovina ili restorana. Može se naći i kod puno osobnih kuća.

Teško je zamisliti da bi neki od profesionalnih nogometaša mogao prekršiti jedno od tih pravila, ali sinoć je u Alexandriji bilo podosta navijača na dočeku vatrenih. Za one koji tek planiraju ići na utakmice, svakako je korisna informacija.