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NIKAD VIĐENO

Hrvatska šahovnica osvaja New York: Udruga 'Mi Hrvati' poziva na spektakl, pripremili i neka iznenađenja

KATAR 2022 Hrvatski navijači po zadnji put razvukli najveću zastavu ispred hotela Vatrenih
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 20:23

Uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., 13. lipnja na obali East Rivera razvijamo najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi

Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacija 'Mi Hrvat' najavila je spektakl na ulicama New Yorka. Izdali su priopćenje u kojem još jednom najavljuju razvlačenje najveće hrvatske zastave u povijesti u jednoj stranoj državi. Isto su učinili i prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a sada će u SAD-u oboriti vlastiti rekord. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- New York, jesi li spreman?

Uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., 13. lipnja na obali East Rivera razvijamo najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi - 100 metara šahovnice, s pogledom na UN i skyline NYC-a.

Dva sata glazbe, kulture i povijesti uz spektakularno snimanje iz zraka. Na pozornicu izlaze istaknuti Hrvati koji su obilježili povijest naše zajednice u New Yorku i Steve Mesic Ludin s novom navijačkom himnom “Idemo na vrh”.

Ove godine slavimo 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske. Nema boljeg mjesta ni boljeg trenutka.

Anable Basin, Long Island City

13. lipnja | 11:00 – 13:00

Organizacija - navijačka skupina “Mi Hrvati”

Dođi. Ponesi zastavu. Budi dio povijesti - napisali su.

Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi koja priliči otvaranju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu.
Ključne riječi
hrvatska zastava Mi Hrvati SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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AM
Amigo
20:42 10.06.2026.

nemrem belivit.....udruga "Mi hrvati"!??!!? Pa ne znate izgovoriti "Dobar dan" na hrvatskom jeziku, nemrete nać Hrvatsku na karti svijeta, većina vas nije bila u Hrvatskoj u zadnjih 50 godina.....i vi imate obraza imati udrugu "Mi hrvati"?!?!?!?

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