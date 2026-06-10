Hrvatska šahovnica osvaja New York: Udruga 'Mi Hrvati' poziva na spektakl, pripremili i neka iznenađenja

Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacija 'Mi Hrvat' najavila je spektakl na ulicama New Yorka. Izdali su priopćenje u kojem još jednom najavljuju razvlačenje najveće hrvatske zastave u povijesti u jednoj stranoj državi. Isto su učinili i prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a sada će u SAD-u oboriti vlastiti rekord. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
- New York, jesi li spreman?
Uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., 13. lipnja na obali East Rivera razvijamo najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi - 100 metara šahovnice, s pogledom na UN i skyline NYC-a.
Dva sata glazbe, kulture i povijesti uz spektakularno snimanje iz zraka. Na pozornicu izlaze istaknuti Hrvati koji su obilježili povijest naše zajednice u New Yorku i Steve Mesic Ludin s novom navijačkom himnom “Idemo na vrh”.
Ove godine slavimo 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske. Nema boljeg mjesta ni boljeg trenutka.
Anable Basin, Long Island City
13. lipnja | 11:00 – 13:00
Organizacija - navijačka skupina “Mi Hrvati”
Dođi. Ponesi zastavu. Budi dio povijesti - napisali su.
Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi koja priliči otvaranju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu.
nemrem belivit.....udruga "Mi hrvati"!??!!? Pa ne znate izgovoriti "Dobar dan" na hrvatskom jeziku, nemrete nać Hrvatsku na karti svijeta, većina vas nije bila u Hrvatskoj u zadnjih 50 godina.....i vi imate obraza imati udrugu "Mi hrvati"?!?!?!?