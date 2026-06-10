Hrvatska šahovnica osvaja New York: Udruga 'Mi Hrvati' poziva na spektakl, pripremili i neka iznenađenja

Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacija 'Mi Hrvat' najavila je spektakl na ulicama New Yorka. Izdali su priopćenje u kojem još jednom najavljuju razvlačenje najveće hrvatske zastave u povijesti u jednoj stranoj državi. Isto su učinili i prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a sada će u SAD-u oboriti vlastiti rekord. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- New York, jesi li spreman?

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Uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., 13. lipnja na obali East Rivera razvijamo najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi - 100 metara šahovnice, s pogledom na UN i skyline NYC-a.

Dva sata glazbe, kulture i povijesti uz spektakularno snimanje iz zraka. Na pozornicu izlaze istaknuti Hrvati koji su obilježili povijest naše zajednice u New Yorku i Steve Mesic Ludin s novom navijačkom himnom “Idemo na vrh”.

Ove godine slavimo 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske. Nema boljeg mjesta ni boljeg trenutka.

Anable Basin, Long Island City

13. lipnja | 11:00 – 13:00

Organizacija - navijačka skupina “Mi Hrvati”

Dođi. Ponesi zastavu. Budi dio povijesti - napisali su.

Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi koja priliči otvaranju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu.