Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I OPORBA JE KRITIZIRA

Nižu se reakcije na izjavu Benčić: 'Da sam ja to učinila i da me zaista prebacilo ja bih se ispričala'

Zagreb: Sandra Benčić o inflaciji u Hrvatskoj
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
10.06.2026.
u 15:29

"Da sam na njezinu mjestu, vjerujem da to ne bih ni rekao, ali mislim da ovo jest za ispriku. No to je na kolegici Benčić. Ne mislim na ispriku onima kojima je to izrečeno nego prema javnosti jer to nije primjeren način komunikacije", poručio je Paus.

Reakciju Sandre Benčić (Možemo!) koja je vladajućima poručila da su ''stoka'' oporbeni zastupnici, kako su kazali u srijedu, razumiju, ali su pozvali da se vodi računa o razini komunikacije i ponašanju u javnom prostoru ocijenivši da bi se trebala ispričati javnosti. Dalibor Paus (IDS) izjavio je da razumije frustraciju Sandre Benčić, kada se dogodi kršenje procedure, što se vrlo često događa u ovom visokom domu i kada večer prije doznate za točku koja je vrlo važna i o kojoj se raspravljalo godinu dana.

No, s druge strane, zaista mislim da to nije primjerena komunikacija u javnom prostoru i vjerujem da na njezinu mjestu ne bih tako reagirao, kazao je. Ponovio je da je "to silovanje procedure od vladajućih koje se kontinuirano događa i izaziva frustraciju kod svih nas, ali moramo zadržati razinu komunikacije". "Da sam na njezinu mjestu, vjerujem da to ne bih ni rekao, ali mislim da ovo jest za ispriku. No to je na kolegici Benčić. Ne mislim na ispriku onima kojima je to izrečeno nego prema javnosti jer to nije primjeren način komunikacije”, poručio je Paus.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) napominje da su i saborske zastupnice i zastupnici ljudi od krvi i mesa i nekada prijeđu granice pristojnog ponašanja. No, ističe, moramo voditi računa o komunikaciji i kako se ponašamo u javnom prostoru, i to jednostavno nije dozvoljeno. "Razumijem kolegicu Benčić i da je to bila kap koja je prelila čašu, ali mislim da nije dobra slika da se u javnom prostoru tako komunicira i ostavlja takav dojam. Da sam ja to učinila i da me zaista prebacilo", ja bih se ispričala, a što će gospođa Benčić napraviti, to treba sama odlučiti. Razumijem zašto je bila revoltirana i imam razumijevanja za nju, ali javnosti trebamo pružati drugu sliku”, smatra Mrak Taritaš.

Kada uđete u politiku, više ništa nije isto i ono što je dopušteno u normalnoj komunikaciji, u politici i javnom prostoru, prema mojemu mišljenju, nije dopušteno, poručila je. „Ako je točka o izboru tri nova suca dodana na dnevni red u dogovoru s potpredsjednikom Odbora, SDP-ovim Sašom Đujićem, onda treba biti ljutita i na predsjednika Odbora Ivana Malenicu i na Đujića. Ja sam uvijek više ljutita na 'svoje' jer od ovih drugih ništa i ne očekujem”, dodala je.

Zvonimir Troskot (Most) nije se upuštao u istup Sandre Benčić, ali je kazao da se "ta cijela ekipa dogovorila oko predsjednice Vrhovnog suda i oni su kao stari bračni par koji se jedan dan svađa, a sutra će se miriti". Itekako će se pomiriti kada dođe do podjele plijena kada se budu trebali dogovoriti oko ustavnih sudaca, i u tom smislu nema razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo", ustvrdio je.

"Zanimljivi su procesi koji se događaju unutar koalicije SDP-a i Možemo! jer vidimo da dolazi do pucanja te koalicije, a u SDP-u vide se razlike između člana Arsena Bauka i političkog tajnika Saše Đujića. Bit će zanimljivo gledati kada dođe do podjele plijena kroz tjedan do dva kako će se stari bračni par pomiriti, svi će biti kao malo janje kada dođe do podjele ustavnih sudaca", poručio je Troskot.

Ključne riječi
saša đujić Anka Mrak Taritaš Dalibor Paus HDZ Možemo! Sandra Benčić

Komentara 33

Pogledaj Sve
BE
bezobrazna
15:49 10.06.2026.

uličarka, i ona bi bila premijerka...

VA
VanjaPlank
15:42 10.06.2026.

Sramotno je gledati takvo ponašanje od Saborske zastupnice Benčić. Ti ljudi bi trebali biti primjer inkluzivnosti a ne govora mržnje.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
16:04 10.06.2026.

Navikli smo na ulicarsko ponsanje i govor ljevice. Milanovic je probio do tada nove granice nekulture a ova i mnogi drugi ga samo prate i imitiraju. Kao, sto vise ulicare i psuju to ispadaju pravedniji i narod ce zaboraviti kakav oni kriminal cijelo vrijeme rade.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dm konferencija za medije za početak kampanje "Zaštiti se... i uživaj u suncu"
Premium sadržaj
Video sadržaj
4
GORDANA PICEK IZ dm-a ZA VEČERNJI:

'Naša prosječna plaća u trgovini je 1892 eura, imamo više od 20.300 molbi za posao, a od zaposlenika tražimo samo nekoliko stvari'

Kako je u dm-u bilo raditi nekad i sad, po čemu se izdvaja od konkurencije, što se najviše prodaje, je li točno da ima najviše marže u maloprodaji, društvena odgovornost i atraktivne kampanje koje ga stavljaju u središte pozornosti, samo su neke od tema o kojima razgovaramo s Gordanom Picek, članicom Uprave i voditeljicom resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!