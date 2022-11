Je li Čačić konačno razuvjerio kritičare: To je formula rezultata, Hajduk se neće predati

Trener Ante Čačić prokomentirao je nakon susreta uvjerljivu pobjedu Dinama na Rujevici (7:2).

Rijeci su nanijeli jedan od najvećih poraza u povijesti. Nahvalio je svoje igrače.

- Bili smo zaista motivirani, razigrani svih 90 minuta. Velike čestitke njima, oni su najzaslužniji. Zaslužili su jedan dobar odmor i pripremu za proljeće, koje će naravno biti zahtjevno kao i cijela jesen.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 13.11.2022., stadion HNK Rijeka, Rijeka - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Modri su prvaci, kaže.

- Dinamo protiv svakog mora tražiti gard prvaka, mi to jesmo, činimo to i činit ćemo to i dalje - ističe.

Prokomentirao je i bodovnu razliku u odnosu na drugi Hajduk, koji sada kasni šest bodova. Dinamo ima i utakmicu manje.

- Mi moramo gledati isključivo samo sebe. Hajduk je naš vjerni pratitelj, neće se predati. Ja to, naravno, i priželjkujem. Da budemo mobilni, to je formula rezultata.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 13.11.2022., stadion HNK Rijeka, Rijeka - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo. Nakon pobjede nogometasi Dinama pozdravili su svoje navijace. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Komentirao je i same Riječane.

- Od srca im želim da se konsolidiraju. Da na proljeće gledamo jednu kvalitetniju Rijeku - zaključio je.

>> Zlatko Dalić objavio konačni popis igrača za SP u Katru

9