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NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Drama prije SP-a: Zapaljena kamera pala s više od 20 metara, snimatelj za dlaku izbjegao tragediju

Pad kamere
Screenshot
VL
Autor
Mateja Papić
10.06.2026.
u 19:30

Incident se dogodio na stadionu Nagyerdei, gdje je mađarska reprezentacija odigrala pripremni susret uoči nastavka svojih reprezentativnih obveza.

Pravu dramu doživjeli su gledatelji tijekom prijateljske utakmice između Mađarske i Kazahstana u Debrecenu, kada se tijekom susreta zapalila takozvana "spidercam" kamera te se s visine od više od 20 metara srušila uz sam rub igrališta. Incident se dogodio na stadionu Nagyerdei, gdje je mađarska reprezentacija odigrala pripremni susret uoči nastavka svojih reprezentativnih obveza. Nekoliko navijača među prvima je primijetilo dim koji se počeo dizati iz kamere postavljene iznad travnjaka te su počeli snimati nesvakidašnji prizor.

Spidercam je sustav kamera ovješen između četiri kabela koji omogućuje kretanje iznad cijelog terena i snimanje utakmice iz atraktivnih kutova. No ovoga puta tehnologija je postala potencijalna opasnost. Nakon što se kamera zapalila, otkazali su njezini nosači te je teška oprema počela nekontrolirano padati prema terenu. Kamera se srušila unutar granica igrališta, svega nekoliko metara od snimatelja koji je stajao uz aut-liniju. Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, djeluje kako snimatelj nije ni bio svjestan opasnosti sve do trenutka udara o tlo. Iznenađen snažnim treskom, napravio je nekoliko koraka unatrag, no ubrzo se vratio poslu i nastavio snimati utakmicu.

Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen. Utakmica je nakratko prekinuta kako bi se uklonili ostaci opreme s ruba terena, nakon čega je susret nastavljen. Na kraju je Mađarska slavila rezultatom 3:1, a među strijelcima se našao i kapetan reprezentacije te veznjak Liverpoola Dominik Szoboszlai. Mađari se, inače, nisu uspjeli plasirati na predstojeće Svjetsko prvenstvo.

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Pad kamere
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Ključne riječi
nogomet Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026.

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