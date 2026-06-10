Menadžer hotela AKA za VL dao informacije o vatrenima pa zbog toga dobio otkaz!

Hrvatska nogoometna reprezentacija u utorak je u popodnevnim satima po američkom vremenu, a po kasnim večernjim satima po hrvatskom vremenu stigla u svoju bazu za Svjetsko nogometno prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Vatreni su stigli u Hotel AKA u Alexandriji u 17 sati i 35 minuta, nakon što su sletjeli u Washington te autobusom s policijskom pratnjom doputovali do hotela.

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A u Hotelu se dogodila jedna prilično neugodna situacija. Naime, u ponedjeljak ujutro smo posjetili Hotel AKA kako bismo dobili što je više moguće informacija o tome u kakvom mjestu vatreni odsjedaju. Konobari i osoblje s recepcije su bili vrlo šturi s informacijama, a čak su nam i rekli da ne mogu ponuditi više informacija zato što bi u tom slučaju mogli dobiti otkaz.

Ipak, dok smo sjedili u baru hotela i pisali tekstove, prišao nam je jedan gospodin iz Turske, koji je menadžer za prehranu u Hotelu AKA. Bio je iznimno ljubazan i susretljiv, pričao nam o svojim nedavnim putovanjima u Hrvatsku (nedavno je posjetio cijelu hrvatsku obalu; Dubrovnik, Makarsku, Zadar, Krku i Plitvička jezera), o utakmici Turske i Hrvatske 2008. godine na Europskom prvenstvu, te o brojnim drugim temama. Čak nam je poželio dobrodošlicu na hrvatskom jeziku.

Gospodin koji se nije predstavio imenom i prezimenom nam je potom sam je počeo otkrivati informacije o dolasku vatrenih, potpuno svjestan da razgovara s medijima i da će informacije koje otkrije biti prenesene, što mu uopće nije smetalo. Između ostalog je za Večernji list rekao da je delegacija HNS-a tražila da se za vrijeme boravka toče dva hrvatska vina. Jedan je plavac mali, a za drugo vino se nije mogao sjetiti imena.

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Kasnije smo, međutim, iz HNS-a dobili informaciju da ta priča o zahtjevu za vina nije istinita, a dotični gospodin je zbog ovog, prema informacijama kojima raspolažu Sportske novosti, dobio otkaz jer hotel s Fifom i HNS-om ima ugovor po kojem djelatnici nemaju pravo davati bilo kakve podatke i informacije. S druge strane, mi nismo dobili decidiranu informaciju o otkazu, već samo šturu informaciju da se hotel pozabavio tom situacijom.

Na kraju tog razgovora u hotelu u ponedjeljak poručio nam je da se veseli vidjeti nas ovih dana u hotelu, ali izgleda da to više neće biti moguće.