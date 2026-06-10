FOTO Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se u turbulentnom razdoblju između dvije vojne operacije
Dunja Gotovina, rođena Zloić, prije udaje za generala Antu Gotovinu radila je u Ministarstvu obrane, gdje je uživala veliko povjerenje tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Upravo su se ondje, prema dostupnim informacijama, upoznali ona i Gotovina te započeli svoju ljubavnu priču.
Njihovo vjenčanje opisao je novinar i publicist Nenad Ivanković u knjizi "Ratnik, pustolov i general". Prema njegovim zapisima, par se vjenčao u iznimno turbulentnom razdoblju, između dviju vojnih operacija.
"Vjenčali su se doslovce između dvije akcije. Iste večeri kada je završila operacija Ljeto '95, Gotovina je sjeo u džip i krenuo u Zagreb. Znao je da ima najviše 48 sati", navodi Ivanković u svojoj knjizi.
Svečanost je održana 29. srpnja 1995. godine u Gornjogradskoj vijećnici u Zagrebu. Kumovi mladencima bili su tadašnji ministar obrane Gojko Šušak te general Ante Roso, Gotovinin dugogodišnji prijatelj iz vremena provedenog u Legiji stranaca.
Godinama kasnije, nakon oslobađajuće presude Haškog suda, Dunja Gotovina nije skrivala emocije. Uoči odlaska po supruga u Haag, kamo je putovala zrakoplovom hrvatske Vlade zajedno s tadašnjim ministrom obrane Antom Kotromanovićem, kratko je poručila: "Presretna sam, ovaj sam dan čekala od 2001. godine."