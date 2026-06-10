FOTO Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se u turbulentnom razdoblju između dvije vojne operacije

Dunja Gotovina, rođena Zloić, prije udaje za generala Antu Gotovinu radila je u Ministarstvu obrane, gdje je uživala veliko povjerenje tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Upravo su se ondje, prema dostupnim informacijama, upoznali ona i Gotovina te započeli svoju ljubavnu priču.
Dunja Gotovina, rođena Zloić, prije udaje za generala Antu Gotovinu radila je u Ministarstvu obrane, gdje je uživala veliko povjerenje tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Upravo su se ondje, prema dostupnim informacijama, upoznali ona i Gotovina te započeli svoju ljubavnu priču.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Njihovo vjenčanje opisao je novinar i publicist Nenad Ivanković u knjizi "Ratnik, pustolov i general". Prema njegovim zapisima, par se vjenčao u iznimno turbulentnom razdoblju, između dviju vojnih operacija.
Njihovo vjenčanje opisao je novinar i publicist Nenad Ivanković u knjizi "Ratnik, pustolov i general". Prema njegovim zapisima, par se vjenčao u iznimno turbulentnom razdoblju, između dviju vojnih operacija.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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"Vjenčali su se doslovce između dvije akcije. Iste večeri kada je završila operacija Ljeto '95, Gotovina je sjeo u džip i krenuo u Zagreb. Znao je da ima najviše 48 sati", navodi Ivanković u svojoj knjizi.
"Vjenčali su se doslovce između dvije akcije. Iste večeri kada je završila operacija Ljeto '95, Gotovina je sjeo u džip i krenuo u Zagreb. Znao je da ima najviše 48 sati", navodi Ivanković u svojoj knjizi.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Svečanost je održana 29. srpnja 1995. godine u Gornjogradskoj vijećnici u Zagrebu. Kumovi mladencima bili su tadašnji ministar obrane Gojko Šušak te general Ante Roso, Gotovinin dugogodišnji prijatelj iz vremena provedenog u Legiji stranaca.
Svečanost je održana 29. srpnja 1995. godine u Gornjogradskoj vijećnici u Zagrebu. Kumovi mladencima bili su tadašnji ministar obrane Gojko Šušak te general Ante Roso, Gotovinin dugogodišnji prijatelj iz vremena provedenog u Legiji stranaca.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Prije braka s Dunjom, Gotovina je bio u vezi s Vesnom Karuzom, urednicom Hrvatske radiotelevizije, s kojom ima kćer Anu.
Prije braka s Dunjom, Gotovina je bio u vezi s Vesnom Karuzom, urednicom Hrvatske radiotelevizije, s kojom ima kćer Anu.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Godinama kasnije, nakon oslobađajuće presude Haškog suda, Dunja Gotovina nije skrivala emocije. Uoči odlaska po supruga u Haag, kamo je putovala zrakoplovom hrvatske Vlade zajedno s tadašnjim ministrom obrane Antom Kotromanovićem, kratko je poručila: "Presretna sam, ovaj sam dan čekala od 2001. godine."
Godinama kasnije, nakon oslobađajuće presude Haškog suda, Dunja Gotovina nije skrivala emocije. Uoči odlaska po supruga u Haag, kamo je putovala zrakoplovom hrvatske Vlade zajedno s tadašnjim ministrom obrane Antom Kotromanovićem, kratko je poručila: "Presretna sam, ovaj sam dan čekala od 2001. godine."
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Prema riječima njezinih prijatelja i poznanika, jedanaest godina bez supruga podnijela je prolazeći kroz dva posebno teška razdoblja.
Prema riječima njezinih prijatelja i poznanika, jedanaest godina bez supruga podnijela je prolazeći kroz dva posebno teška razdoblja.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Prvo je bilo vrijeme dok nije znala gdje se Ante nalazi, kada je svakodnevno strahovala za njegovu sigurnost te se, kako navode, suočavala s pritiscima i gubitkom posla zbog povezanosti s njim.
Prvo je bilo vrijeme dok nije znala gdje se Ante nalazi, kada je svakodnevno strahovala za njegovu sigurnost te se, kako navode, suočavala s pritiscima i gubitkom posla zbog povezanosti s njim.
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Drugo razdoblje nastupilo je nakon njegova pritvaranja u Haagu. Iako je i dalje bilo teško, osjećala je određeno olakšanje jer je supruga mogla redovito posjećivati i češće s njim komunicirati.
Drugo razdoblje nastupilo je nakon njegova pritvaranja u Haagu. Iako je i dalje bilo teško, osjećala je određeno olakšanje jer je supruga mogla redovito posjećivati i češće s njim komunicirati.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Zarko Basic/PIXSELL
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Foto: Zarko Basic/PIXSELL
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Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
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Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
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Foto: Andrej Kreutz/24sata
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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