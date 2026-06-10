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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Pogledajte strašne prizore: Golema buktinja guta zgradu, odjekuju sirene

Foto: Zagorje International
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VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 18:15

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći.

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu u Pustodolu Začretskom. Kako je izvijestila PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 16.22 sata. Prema pisanju portala Zagorje International, gori pogon tvrtke Prostoria, poznate po dizajnu i proizvodnji namještaja.

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći.  Na društvenim mrežama i lokalnim portalima u međuvremenu su objavljene i prve snimke požara na kojima se vidi gusti crni dim kako se uzdiže iznad proizvodnog pogona.
Ključne riječi
Zabok požar

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