VIDEO Pogledajte strašne prizore: Golema buktinja guta zgradu, odjekuju sirene

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu u Pustodolu Začretskom. Kako je izvijestila PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 16.22 sata. Prema pisanju portala Zagorje International, gori pogon tvrtke Prostoria, poznate po dizajnu i proizvodnji namještaja.

Na terenu su vatrogasci koji gase požar, a nešto prije na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći. Na društvenim mrežama i lokalnim portalima u međuvremenu su objavljene i prve snimke požara na kojima se vidi gusti crni dim kako se uzdiže iznad proizvodnog pogona.