FOTO Pogledajte frontu koja juri prema Hrvatskoj: Oluje prijete ovim dijelovima

Prema kraju dana sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano. Izdana su upozorenja za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Puhat će na udare jak olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a prijeti i nevrijeme s tučom. I Slovenci su pak podigli stupanj upozorenja. "Glavni vremenski događaj očekuje se večeras, kada će preko nas prijeći značajna hladna fronta. Kao što smo spomenuli u jučerašnjoj objavi, jutros smo podigli razinu meteoalarma za sjeverne regije sa žute na narančaste. Prolazak hladne fronte pratit će jače oluje s pljuskovima i naletima vjetra. Lokalna tuča nije isključena", piše slovenski ARSO. Na stranici Rain Alarm možete pratiti dolazak fronte u naše krajeve.

Foto: DHMZ

I četvrtak donosi promjenjivo vrijeme. Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro na sjeveru unutrašnjosti može biti i nevremena. Poslijepodne sa zapada razvedravanje. Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, već od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura, na jugu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru 17 do 21 °C. Najviša dnevna između 16 i 20, na Jadranu većinom od 23 do 28 °C. Osječka i zagrebačka regija pod narančastim su upozorenjem, gospićka i karlovačka regija također pod alarmom, kao i dio Jadrana. Mjestimice će puhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Lokalno moguće nevrijeme s tučom.

DHMZ javlja da će od petka biti sunčanije, no u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, osobito u subotu. Na kopnu vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u četvrtak podno Velebita na udare olujna, još u prvom dijelu dana na jugu i jugo. U petak bura postupno slabi i okreće na sjeverozapadni vjetar. Na moru temperatura zraka bez veće promjene. U unutrašnjosti ispod prosjeka, no postupno danju sve toplije.