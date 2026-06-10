Bio je istinska legenda, a sada kroz suze opisuje životni brodolom: 'Previše ovisnika umire svaki tjedan'

Legendarni nogometaš Paul Gascoigne (59) otvoreno je progovorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću i alkoholizmom tijekom gostovanja u emisiji Good Morning Britain. Bivši engleski reprezentativac teško je zadržavao emocije dok je govorio o tome.

Gascoigne, koji je za Englesku odigrao 57 utakmica, godinama je neumjereno pio, još od igračkih dana. Zbog zdravstvenih komplikacija više je puta bio hospitaliziran, a ranije je priznao i da je tijekom jedne inducirane kome nakratko bio klinički mrtav.

Danas, kaže, osjeća se bolje nego dugo vremena.

"Ovo je vjerojatno najsretnije razdoblje u posljednjih pet godina. Općenito se osjećam bolje, izlazi mi knjiga i uzbuđen sam zbog toga. Stvari idu nabolje."

Njegova autobiografija pod ne govori samo o nogometu, nego i o osobnim borbama i ovisnosti. Upravo je taj dio, tvrdi Gascoigne, snažno odjeknuo među čitateljima.

"Mnogi su mi rekli da su pročitali knjigu i da im je spasila život. Znam da previše ovisnika umire svaki tjedan. Kad vam ljudi priđu i kažu da im je knjiga pomogla, to puno znači", izjavio je.

Govoreći o reakcijama čitatelja, Gascoigne se vidno uznemirio i počeo suzbijati suze. Voditeljica zabrinuto ga je promatrala dok je pokušavao nastaviti razgovor.

"Ako ova knjiga može spasiti makar jedan život, onda sam učinio svoje", rekao je kroz suze.

Bivši veznjak Tottenhama i Newcastlea opisao je i kako danas pokušava živjeti iz dana u dan.

"Ne razmišljam o sutra. Samo pokušavam izgurati dan. Neki dani su teški, ali kažem sebi: ‘Danas radi na tome’ i tako prođem kroz dan", rekao je i dodao:

"Nekad sam se budio i pitao: ‘Što nije u redu sa mnom danas?’ Svaki dan bio je velika borba. Danas popijem kavu i planiram dan."