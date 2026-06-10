VIDEO Vozač na cesti prema Trilju izveo nešto nezamislivo: 'Ovaj je odlučio nekoga ubiti'

Na dionici od Dugopolja prema Trilju snimljen je uznemirujući prizor koji savršeno ilustrira zašto hrvatske ceste ovih dana uzimaju brojne živote. Čitatelj koji je vozio iza opasnog vozača poslao je Večernjem listu videosnimku u trajanju od 1 minute i 30 sekundi na kojoj se vidi kako vozač osobnog automobila divljački pretječe, pritom ugrožavajući sebe i druge. Od samog početka vozač vozi izrazito brzo. No prave nevjerojatne scene počinju nakon prve minute. U zavoju, na punoj liniji, kreće u pretjecanje unatoč tome što mu ususret dolaze drugi automobili. Srećom, vozači iz suprotnog smjera bili su sabrani i oprezni, pa je izbjegnuta teška nesreća.

U jednom trenutku vozač je doslovno ušao između dvaju automobila vozeći točno po srednjoj liniji, da bi se ubrzo potom vratio u svoj trak shvativši da nema dovoljno prostora za pretjecanje. Na snimci se jasno čuje komentator kako u nevjerici kaže: "Ovaj je odredio nekoga ubiti." Video je stigao u redakciju nakon jednog od najgorih prometnih vikenda u posljednje vrijeme. Prema dostupnim informacijama, tijekom proteklog vikenda na hrvatskim cestama poginulo je čak osmero ljudi.

VIDEO Suluda vožnja kod Dugopolja, sekunde su dijelile od tragedije Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Hrvatskim autocestama (HAC) upozoravaju da je ljudski faktor i dalje dominantan uzrok prometnih nesreća. Prema podacima Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa HAC-a, oko 90 posto nesreća događa se upravo zbog žurbe, nepropisnog pretjecanja i nedržanja sigurnosnog razmaka. „HAC-ovi operateri svakodnevno prate stanje na više od tisuću kilometara autocesta i obilaznica. Ako dođe do incidenta, operateri odmah postavljaju prometnu signalizaciju, uvode ograničenja i obavještavaju sve nadležne službe kako bi se posljedice što prije uklonile“, izjavio je ranije za HRT Mario Belavić, šef Odjela za upravljanje i vođenje prometa.

Operater HAC-a Valentino Bernat izdvojio je nekoliko kritičnih lokacija na autocesti A1 na kojima tijekom turističke sezone najčešće dolazi do nesreća: most Drežnik, tunel Sveti Marko, čvor Rovanjska i tunel Sveti Rok. „Tunel Sveti Marko prvi je tunel na koji vozači nailaze pa im smeta promjena svjetlosti, a kod čvora Rovanjska, kad vide more, svi pogledaju prema dolje i dolazi do nepažnje i prometnih nesreća“, objasnio je Bernat. S približavanjem vrhunca turističke sezone u HAC-u očekuju znatno veći promet na autocestama. Stoga ponovno apeliraju na vozače da poštuju ograničenja brzine, drže sigurnosni razmak i izbjegavaju rizična pretjecanja, posebno u zavojima i na mjestima gdje je pretjecanje zabranjeno.