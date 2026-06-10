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PREMIJER U ISTRI

Plenković odgovorio Benčić

Sarajevo: Andrej Plenković i Borjana Krišto, potpisali su Sporazum o graničnim prijelazima
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
10.06.2026.
u 18:46

U Medulinu je otvoren novi Centar za starije osobe, vrijedan više od devet milijuna eura. Objekt ima kapacitet za smještaj 92 korisnika, dok će kroz sustav izvaninstitucionalnih usluga podršku moći koristiti još 201 osoba

Premijer Andrej Plenković u srijedu je kritizirao saborsku zastupnicu stranke Možemo Sandru Benčić zbog izjave u kojoj je članove HDZ-a nazvala "stokom", ocijenivši da je riječ o primjeru dehumanizacije političkih protivnika. "Vidim da ona, ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna s tim vulgarnim, primitivnim i isključivim komentarima prema saborskim kolegama", rekao je Plenković, dodavši da na takve izjave gleda kao na primjer dehumanizacije.

"Dehumanizacija je proces kada od političkog suparnika radite neprijatelja. To je bit te poruke", kazao je Plenković nakon sastanka s lokalnim čelnicima Istarske županije. Govoreći o sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon koje je Benčić izrekla sporni komentar, Plenković je kazao da se radilo o rutinskoj sjednici na kojoj je potvrđeno da se na javni poziv za izbor sudaca Ustavnog suda prijavilo 16 kandidata koji ispunjavaju uvjete.

"Komentar na takvu sjednicu, bez odluke, bez sadržajne rasprave i bez komentara, jako je zabrinjavajući", rekao je. "Sve je počelo s tezom iz Rijeke prije nekoliko godina - ili si čovjek ili HDZ-ovac. To je samo jedna od verzija dehumanizacije koja ima za cilj da ono što je u kulturnim, političkim i komunikacijskim okvirima apsolutno neprihvatljivo postane prihvatljivo i normalno", dodao je.

Premijer je ocijenio kako je očito riječ o obrascu ponašanja koji pokazuje "isključivost i mržnju” prema kolegama, a koji je sada izašao u javnost. "Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome su tu u biti radi, dakle nikakva progresivna ljevica. Riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna”, zaključio je Plenković.

Benčić je ranije potvrdila da je nakon sjednice Odbora za Ustav izgovorila riječ "stoko", te da se izraz odnosio na HDZ-ovce. Poručila je i da se nema potrebe ispričavati, kazavši da je to bila njezina reakcija na HDZ-ovu bahatost i demonstraciju sile. Upitan o potvrđenoj presudi Visokog kaznenog suda od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu, Plenković je samo kratko odgovorio da je pročitao tu vijest, odnosno primio je na znanje.

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Ključne riječi
HDZ Andrej Plenković Sandra Benčić

Komentara 21

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Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
19:02 10.06.2026.

Kada intenzivna reakcija ljutnje dovede do destruktivnog ponašanja, vrijeme je za traženje stručne psihološke pomoći. Gospođa Benčić bi trebala potražiti stručnu psihološku pomoć na kojoj će steći spoznaju o situacijama koje u njoj izazivaju frustraciju i tehnikama kontrole.

MA
Matija100
19:09 10.06.2026.

Problem je da mediji forsiraju takve kao Benčićka i Možemo inače ne bi nikad izborni prag prešli.

Avatar future Gohan
future Gohan
19:21 10.06.2026.

Tko što mislio o krADeZeu, Sekta kao rješenje jest s konja na magarca i to krepanog.. SDP koji glumi drugu violinu Sekti mi je totalno nejasno..

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