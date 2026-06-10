Traje nova akcija USKOK-a: Uhićenja su povezana s posrnulim bivšim nogometašem

Policijska uprava zagrebačka provodi uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako neslužbeno doznaje Večernji list, riječ je o proširenju istrage iz prosinca prošle godine kada je bilo uhićeno pet osoba zbog krijumčarenja vozila koja su krali u Zagrebu, pa odvozili u BiH i Srbiju. Tada je među osumnjičenima bio Dario Šušak, bivši nogometaš osuđen u aferi Offside.Kaos zbog projekta Trumpova zeta na Jadranu: Želi izgraditi luksuzno odmaralište, izbili prosvjedi
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Hoće netko više smijeniti tog Turudića? Taj će pohapsiti pola države! Zašto nitko ne posluša oporbu jedno? Čovjek ne valja i ne smije biti na čelu dorha!