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ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

Traje nova akcija USKOK-a: Uhićenja su povezana s posrnulim bivšim nogometašem

Zagreb: Izre?ena presuda nogometašima u slu?aju "Offside"
Petar Glebov/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 09:08

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Policijska uprava zagrebačka provodi uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, riječ je o proširenju istrage iz prosinca prošle godine kada je bilo uhićeno pet osoba zbog krijumčarenja vozila koja su krali u Zagrebu, pa odvozili u BiH i Srbiju. Tada je među osumnjičenima bio Dario Šušak, bivši nogometaš osuđen u aferi Offside.

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Ključne riječi
Zločinačko udruženje krivotvorena isprava USKOK

Komentara 10

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MA
majeltomoguce
08:47 10.06.2026.

Hoće netko više smijeniti tog Turudića? Taj će pohapsiti pola države! Zašto nitko ne posluša oporbu jedno? Čovjek ne valja i ne smije biti na čelu dorha!

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
08:54 10.06.2026.

Vratite Cvitana i Bajića! S njima je sve bilo uredno i lijepo. U ladicama.

FD
franjo.durinic
09:07 10.06.2026.

A kada su Kekini na redu?

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