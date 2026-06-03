HUNS se oglasio oko pokušaja podmićivanja sudaca u hrvatskom nogometu: 'Licemjerno je da se HNS ograđuje'

Hrvatska udruga Nogometni sindikat (HUNS) na čijem je čelu bivši hrvatski reprezentativac Dario Šimić oglasila se po pitanju istrage USKOK-a oko navodnog pokušaja podmićivanja suca u hrvatskom nogometu. Član Izvršnog odbora trećeligaša Dugog Sela Lazar Darojković pod istragom jer je navodno sucu u pretposljednjem kolu ponudio novac da sudi u korist njegove momčadi.

Navodno je tražio od njega da igračima Dugog Sela ne pokazuje žute i crvene kartone kako bi mogli igrati u posljednjem kolu. Sudac, koji je usto i policajac, to je odbio. Priopćenje HUNS-a prenosimo u cijelosti:

- Povodom priopćenja kojim se HNS ograđuje od afere podmićivanja suca, dužni smo reagirati.

Pozdravljamo činjenicu da je sudac prijavio pokušaj podmićivanja i da je slučaj izašao u javnost. Međutim, ovdje nije riječ o jednom klubu niti o jednom pojedincu. Riječ je o sustavu koji je godinama stvaran nečinjenjem, prešućivanjem, neprokazivanjem i toleriranjem neprihvatljivih pojava te koji danas šalje poruku da se takvo ponašanje isplati. Riječ je o sustavu koji godinama šalje poruku da takvo ponašanje prolazi kao normalno, da je prihvatljivo te da je za uspjeh dopušteno učiniti sve, čak i kada to podrazumijeva kršenje pravila ili počinjenje kaznenih djela.

Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska i tko je sve ispred vatrenih Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zato je licemjerno da se HNS ograđuje od namještanja utakmica kada je upravo Savez svojim djelovanjem i odlukama sudjelovao u stvaranju sustava vrijednosti koji ljude ohrabruje da se upuste u takvo ponašanje.

Ne trebamo ići daleko u prošlost. Kada je Hrvoje Maleš prijavio slične pojave, na kraju je praktički morao brinuti za vlastitu sigurnost, dok su pojedinci povezani s takvim obrascima ponašanja kasnije bili nagrađeni funkcijama savjetnika u HNS-u. Kada se pritom povežete s moćnim ljudima, organizirate im charter letove i osiguravate ulaznice za velika natjecanja poput Svjetskog prvenstva, njihov interes postaje zaštita postojećeg sustava, a ne njegovo mijenjanje.

Upravo se ta nelogičnost u hrvatskom nogometu može vidjeti i kada klubovi ostaju u ligi odlukama Izvršnog odbora, a ne isključivo rezultatima ostvarenima na travnjaku, odnosno kada se pravilnici mijenjaju kako bi se nekome pogodovalo. Ako je tako, postavlja se pitanje čemu služe pravilnici i natjecateljska pravila. Kakvu poruku time šaljemo klubovima, igračima, trenerima i svima koji pokušavaju pošteno raditi svoj posao?

Još važnije, tko će uopće željeti ulagati u takav sustav? Kakve sponzore možemo privući, osim kladionica? Klubovi jedva preživljavaju, a svako malo neki od njih nestane. Iza njih ostaju igrači kao samostalni djelatnici kojima nisu isplaćene plaće, dok im istovremeno ostaju obveze za poreze, PDV te doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na novac koji nikada nisu primili.

Najveći problem nije pojedinačna afera, za koju se nadamo da je izoliran slučaj, iako nam informacije koje dolaze do nas s terena govore drugačije, nego činjenica da svaki novi slučaj dodatno urušava povjerenje u sustav. Bez povjerenja nema razvoja nogometa, nema ozbiljnih ulaganja, nema zdravih klubova, a na kraju ni vjerodostojnog natjecanja.

Ovdje ćemo se zaustaviti jer hrvatskim nogometašima i reprezentaciji želimo mir tijekom Svjetskog prvenstva. Upravo su sportaši najsvjetlija točka hrvatskog sporta i društva u cjelini. Nakon Svjetskog prvenstva ponovno ćemo se osvrnuti na rad i djelovanje Saveza te jasno reći što mislimo o smjeru u kojem hrvatski nogomet ide - napisali su.