'Kako zemlja od 4 milijuna ljudi ruši teškaše? Odgovor se krije u bakama pred TV-om i tajnom oružju dijaspore'

U sklopu serijala "Language of Soccer" uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, ugledni sportski medij The Athletic donosi reportažu novinara Gregga Evansa o jedinstvenoj nogometnoj kulturi Hrvatske, pretočenoj u dobro poznati slogan – Uvijek vjerni. Dok se hrvatski navijači okupljaju u Sjevernoj Americi na utakmicama grupne faze u Dallasu (Arlingtonu), Torontu i Philadelphiji, Evans analizira fenomen zemlje od jedva četiri milijuna stanovnika koja redovito stoji uz bok svjetskim nogometnim teškašima, dolazeći na ovo prvenstvo nakon srebra u Rusiji (2018.) i bronce u Kataru (2022.).

"Mi smo mala zemlja s velikim srcem. Volimo ulogu autsajdera i nikoga se ne bojimo", objašnjava za The Athletic 29-godišnji Marin Gabela iz Splita, inače direktor malonogometnog kluba MNK Hajduk Split. Evans opisuje neobično jedinstvo koje vlada tijekom reprezentativnih akcija. Klupski ultrasi, koji su inače tijekom vikenda na ratnoj nozi, ujedinjuju se u prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama. Dok u Zagrebu teče Ožujsko pivo, u Splitu se na ulicama pije bevanda, a utakmice s jednakim žarom prate i bake. "Kada igra reprezentacija, to je najvažniji dan za moju baku, koja inače uopće ne gleda nogomet", dodaje Marin kroz smijeh, prisjećajući se slavlja nakon izbacivanja Brazila na jedanaesterce 2022. godine: "Bio sam u Zagrebu, to je bio najluđi dan u mom životu. Svi su bili na ulicama. Izgledalo je kao da nas je pogodio potres."

Hrvatski navijači ne kriju da u cijeloj priči postoji i dublja, duhovna dimenzija. Ante Kvartuč (40), koji iz Los Angelesa vodi utjecajnu stranicu croatiansports.com, objašnjava pozadinu slogana po kojem službeni klub navijača nosi ime, a koji broji oko 25.000 članova (poznatih i po nošenju 200 metara duge zastave u Dohi). "Mi smo snažna, religiozna, katolička zemlja, ali nismo vjerni samo Bogu. U našem je DNK-u da se brinemo jedni o drugima", ističe Kvartuč. Slično razmišlja i 20-godišnji Vigo Mavrović, fotograf aktualnog hrvatskog prvaka HNK Rijeke. Svjestan je da si put u Ameriku zbog visokih troškova mogu priuštiti uglavnom imućniji navijači, no podrška kod kuće bit će vatrena. "Gledat ću utakmice s prijateljima u kafiću ili kod kuće uz Maraska Pelinkovac do ranih jutarnjih sati. Ova momčad nema jednu veliku zvijezdu – svi su dobri, prije nego izvrsni, ali i dalje vjerujem u njih", kaže Vigo za The Athletic.

Student i povremeni podcaster iz Dubrovnika, Lovre Nikolac, u novu snagu reprezentacije ubraja 19-godišnjeg braniča Totenhema Luku Vuškovića, a nada se i uspješnom povratku Joška Gvardiola (Manchester City) koji je od siječnja izbivao s terena zbog ozljede. "Biti navijač Hrvatske dio je tvog života. Vrlo smo glasni, strastveni, ponekad i previše nacionalistički nastrojeni. Ali kad Hrvatska igra, pristojni smo. Bacat ćemo pivo, ali ne na isti način kao Englezi", slikovit je Lovre.

The Athletic naglašava kako se velika snaga hrvatskog nogometa krije u globalnoj dijaspori od oko četiri milijuna ljudi diljem Europe, Australije i Sjeverne Amerike. Unatoč rastu plaća, uvođenje eura 2023. godine donijelo je dojam poskupljenja svakodnevnog života, zbog čega mnogi i dalje odlaze iz zemlje. No, povezanost s domovinom ne slabi, a ovo prvenstvo u SAD-u i Kanadi za njih ima atmosferu "domaćeg" terena.

Primjerice, Ante Kvartuč u Los Angelesu tijekom utakmica transformira lokalni Hrvatski dom u užarenu arenu koja prima i do 2000 sunarodnjaka, gdje se raspravlja o taktici i zajednici, a vrata su otvorena i strancima koji pokazuju poštovanje. "Imamo domove diljem svijeta i oni su naše baze. Kada igramo, to nije samo utakmica, to je globalno okupljanje naroda. Dijaspora je jednako jaka. Mi smo poput nekog rijetkog elementa čovječanstva. Ako vidite nekoga od nas, to je jedinstveno iskustvo. Stranci koji nas posjete ostanu zadivljeni atmosferom i našom pozitivom", zaključuje Kvartuč.

Uz takve navijače, piše The Athletic, Hrvatska i ove godine odbija biti autsajder. "Godinama je Hrvatska prikazivana kao nogometni 'autsajder koji nadmašuje očekivanja', no čak i nakon što je stekla stvarno globalno poštovanje, ovaj put ne želi ublažiti očekivanja. Njihova zajedništvo i osjećaj ponosa gurat će ih naprijed, dok ljudi poput Lovre, Viga, Marina (i njegove bake), Ante i milijuna drugih ostaju – uvijek vjerni", piše ugledni list.