Velimir Zajec oduševio navijače Dinama pismon na kraju sezone: 'Podsjeća me na 1982., osječaj je isti'

Iza nogometaša Dinama vrlo je uspješna sezona. Primarni cilj na njenom startu je uspješno, plavi su vratili naslov prvaka Hrvatske na Maksimir i to na vrlo uvjerljiv način, a tome su dodali i naslov u Kupu. Kad se na to doda prolazak među 24 najbolje momčadi Europske lige, navijači mogu biti itekako zadovoljni prvom sezonom u eri vladavine Zvonimira Bobana.

Navijačima se obratio i legendarni nogometaš i kasnije trener Dinama, a danas počasni klupski predsjednik Velimir Zajec. U emotivnom pismu koje je objavljeno i na službenoj klupskoj stranici dao je svoj osvrt na netom zaključenu sezonu:

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dragi dinamovci,

dok se osvrćem na sezonu koja je iza nas, ne mogu izbjeći usporedbu sa sezonom 1981./82., jednom od najvažnijih u povijesti našega kluba. Tada smo, nakon dugog čekanja, pokazali snagu zajedništva, kvalitetu naše momčadi, karakter pobjednika i vjeru da Dinamo može ostvariti ono što mnogi smatraju nemogućim.

Na poseban način i ova me sezona podsjeća na te dane.

Dinamo je tijekom protekle godine prošao kroz promjene kakve se rijetko viđaju. Donesen je novi Statut, provedeni su prvi demokratski izbori po načelu jedan član – jedan glas, izabrani su nova Skupština, predsjednik kluba, Nadzorni odbor i uprava. Dinamo je dobio novog sportskog direktora, novog trenera, novog direktora Omladinske škole i novu momčad, pojačanu s čak osamnaest novih igrača.

Istodobno, klub je nastavio rasti na svim razinama. Dočekali smo više od 60 tisuća članova čak stotinu dana prije nego protekle, rekordne sezone, igrali europsko proljeće i izborili plasman među 32 najbolje momčadi Europa lige. Stiglo je finale Hrvatskog kupa, koji smo osvojili, najbolji strijelac prvenstva napokon opet nosi Dinamov dres, a ono najvažnije – naslov prvaka Hrvatske ponovno je u Maksimiru.

Dok se gradi nova budućnost kroz stadion u Kranjčevićevoj i kasnije naš novi Maksimir, gradimo i snažan temelj za godine koje dolaze..

Zato me ova sezona podsjeća na 1982. godinu. Ne zbog toga što su okolnosti iste, nego zato što je osjećaj isti. Osjećaj da je Dinamo ponovno pokazao koliko je snažan kada je ujedinjen. Kada vjeruje u sebe. Kada ga vode ljudi koji ga vole, a iza njega stoje njegovi članovi i navijači.

Povijest nas uči da najveće pobjede nikada ne dolaze preko noći. One su rezultat rada, hrabrosti, strpljenja i zajedništva. Upravo zato na ovu sezonu možemo biti ponosni. Ne samo zbog trofeja, nego zbog svega što smo zajedno izgradili.

To nam nikada nitko ne može oduzeti!

Velimir Zajec

Počasni predsjednik GNK Dinamo - napisao je.