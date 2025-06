Marc Marquez slavio u Mugellu, nastavlja utrku s bratom za vodstvo u ukupnom poretku

Nedjeljna utrka na kultnoj stazi Mugello ponudila je spektakl dostojan talijanskih tribina ispunjenih do posljednjeg mjesta. U ranim fazama utrke vodila se fantastična borba između vodećeg u prvenstvu, Marca Marqueza, i njegovog timskog kolege Francesca Bagnaije. Navijači su bili na nogama dok su se dva Ducatijeva vozača izmjenjivala u vodstvu, no uzbuđenjima tu nije bio kraj. U šestom krugu, mlađi brat Marquez, Alex, iskoristio je njihovu borbu i sjajnim manevrom preuzeo vodstvo. Iako je Bagnaia pokazivao znakove problema s prednjim krajem motocikla koji su ga mučili tijekom sezone, nije posustajao te je, nakon što ga je Marc ponovno prestigao, uspio zadržati priključak s vodećim dvojcem.

Međutim, kako se utrka bližila kraju, postalo je jasno da je Marc Marquez klasa za sebe. Nametnuo je ritam koji nitko nije mogao pratiti i počeo stvarati osjetnu prednost. Dok se osmerostruki svjetski prvak odvajao na čelu, iza njegovih leđa odvijala se prava drama za posljednje mjesto na postolju. Talijan Fabio di Giannantonio na VR46 Ducatiju bio je najbrži vozač na stazi u završnici i sustigao je Bagnaiju. U pretposljednjem krugu, "Diggia" je izveo besprijekoran napad, prestigao dvostrukog prvaka i osigurao svoj drugi podij sezone, kompletiravši tako trostruko slavlje za Ducati na domaćoj utrci, odmah iza braće Marquez.

Razočaravajući vikend za Bagnaiju zaokružen je četvrtim mjestom u nedjeljnoj utrci, nakon što je dan ranije u sprintu bio treći. Prvi vozač koji nije vozio Ducati bio je Marco Bezzecchi na petom mjestu za momčad Aprilia. Utrka je bila kaotična i za Franca Morbidellija, koji se nakon incidenta s Maverickom Viñalesom morao probijati kroz poredak. Zbog nespretnog pokušaja pretjecanja, Viñales je završio izvan staze, dok je Morbidelli kažnjen prolaskom kroz dugi krug kazne. Nakon što je prvi put promašio ulaz u kazneni prostor, morao je ponoviti kaznu, što ga je bacilo na sedmo mjesto, no do kraja se uspio probiti do šeste pozicije. Popis onih koji nisu završili utrku, uz Viñalesa, uključuje i Eneu Bastianinija, Johanna Zarca te Jacka Millera.

Svi vozači su za utrku odabrali meku stražnju gumu, dok su se gotovo svi odlučili za srednje tvrdu prednju gumu, s iznimkom Pedra Acoste koji je ponovno preferirao tvrđu komponentu. Utrka je označila i povratak novaka Aija Ogure nakon ozljede, dok su zbog ozljeda i dalje bili odsutni Luca Marini i aktualni prvak Jorge Martin, koje su mijenjali testni vozači Takaaki Nakagami i Lorenzo Savadori.

Dominacija Marca Marqueza započela je već u subotu, kada je stoti put u karijeri osvojio pole position, a zatim se oporavio od šokantno lošeg starta u sprint utrci i stigao do pobjede. Iako je na startu pao gotovo na začelje poretka, već do kraja prvog kruga probio se na treće mjesto, iskoristivši gužvu i manji kontakt između svog brata Alexa i Mavericka Viñalesa. Ubrzo je prestigao Bagnaiju, a zatim i brata Alexa te stvorio prednost od 1.4 sekunde za uvjerljivu pobjedu. Alex Marquez je završio drugi, uspješno se obranivši od napada Bagnaije koji se morao zadovoljiti trećim mjestom.

S dvostrukom pobjedom u Mugellu, Marc Marquez je zacementirao svoju vodeću poziciju u MotoGP prvenstvu. Nakon ove utrke, Španjolac na svom kontu ima 270 bodova, čime je značajno povećao prednost ispred svojih najbližih pratitelja. Njegova pobjeda u dvorištu Ducatija, prva u Mugellu od 2014. godine, ne samo da mu donosi ključne bodove, već predstavlja i psihološki udarac konkurenciji u ključnom dijelu sezone. Sljedeća utrka s nestrpljenjem se iščekuje, a Marquez u nju ulazi s velikim samopouzdanjem i statusom glavnog favorita za osvajanje naslova prvaka.