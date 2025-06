VIDEO Show bivšeg dinamovca na Svjetskom prvenstvu, ovoga se ne bi postidjeli ni najbolji

U utakmici u kojoj se od njih očekivala sigurna pobjeda za preuzimanje kontrole u skupini E, nogometaši Intera doživjeli su hladan tuš. Japanski prvak Urawa Red Diamonds poveo je pogotkom Ryome Watanabea, koji je preciznim udarcem s centra kaznenog prostora matirao Yanna Sommera. Ključni trenutak dogodio se nakon sjajne asistencije Takura Kaneka, 27-godišnjeg krilnog napadača koji je još jednom pokazao svoju klasu na velikoj pozornici. Gol je stigao kao kazna za brojne promašaje talijanske momčadi i unio potpunu dramu u dvoboj koji se igra na stadionu Lumen Field u Seattleu.

Momčad koju odnedavno vodi Cristian Chivu ušla je u susret pod velikim pritiskom, nakon što su u prvom kolu odigrali samo 1-1 protiv meksičkog Monterreyja. Pobjeda protiv Urawe bila je imperativ za prolazak u nokaut fazu, a Inter je od prve minute krenuo silovito. Ipak, unatoč terenskoj nadmoći, realizacija je bila katastrofalna. Lautaro Martínez je glavom pogodio gredu nakon ubačaja Kristjana Asllanija, dok su udarci Federica Dimarca, Nicole Zalewskog i Nicola Barelle redom bili blokirani od strane požrtvovnih japanskih braniča. Frustracija je rasla iz minute u minutu, a japanski blok pokazao se neprobojnim, što je na kraju i dovelo do šokantnog vodstva.

Urawa Red Diamonds, jedini azijski predstavnik na ovom proširenom turniru s 32 momčadi, u SAD je stigao kao autsajder, ali s velikim ambicijama. Nakon poraza od argentinskog River Platea (3-1) u prvoj utakmici, malo tko im je davao šanse protiv europskog velikana. Međutim, njihov trener Maciej Skorza uoči utakmice je najavio hrabru igru. "Svjesni smo da nismo favoriti, ali imamo svoje ambicije. Želimo pokazati našu vrijednost, dobru organizaciju i odvažan, napadački nogomet", izjavio je poljski strateg, a njegova momčad je to i dokazala na terenu, iskoristivši svoju priliku i discipliniranom obranom izluđujući favoriziranog protivnika.

Interove probleme dodatno je produbio ogroman popis ozlijeđenih i nedostupnih igrača. Trener Chivu nije mogao računati na ključne figure poput Benjamina Pavarda, Hakana Calhanoglua, Marcusa Thurama, Denzela Dumfriesa i Piotra Zielinskog. Uz to, Mehdi Taremi nije mogao otputovati u SAD zbog zatvaranja iranskog zračnog prostora. Chivu je stoga morao raditi promjene, prebacivši se na formaciju 3-4-2-1 i dajući prvi start Brazilcu Luisu Henriqueu, koji je ovog ljeta stigao iz Marseillea. Ipak, ni taktičke promjene ni nove snage u prvom dijelu nisu uspjele slomiti otpor Japanaca.

Čovjek koji je stvorio vodeći pogodak Urawe, Takuro Kaneko, 27-godišnji je ljevak koji nosi dres s brojem 77. Iako njegova momčad nije uspjela izbjeći poraz protiv River Platea, Kaneko je u toj utakmici bio jedan od najboljih igrača na terenu, zaradivši visoku ocjenu 7.3 na Sofascoreu. Njegova asistencija protiv Intera samo je potvrda njegove kvalitete i dokaz da japanski prvaci, koji su se na turnir kvalificirali osvajanjem Azijske Lige prvaka 2022., imaju pojedince sposobne napraviti razliku protiv najboljih svjetskih momčadi.

