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135 milijuna eura

Manchester City doveo igrača u drugom najvećem britanskom transferu u povijesti

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 20:34
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Anderson je za City potpisao ugovor na pet godina, a Forest će dobiti čak 135 milijuna eura, što je druga najveća odšteta koju je platio neki "otočki klub".

Dosadašnji veznjak Nottingham Foresta Elliot Anderson (23) novi je član Manchester Cityja, objavio je klub s Etihada.

Anderson je za City potpisao ugovor na pet godina, a Forest će dobiti čak 135 milijuna eura, što je druga najveća odšteta koju je platio neki "otočki klub".

Rekord i dalje pripada Liverpoolu, koji je prošlog ljeta potrošio oko 146 milijuna eura kako bi doveo švedskog veznjaka Alexandera Isaka iz Newcastlea.

"Manchester City je jedan od najvećih klubova na svijetu, a njihova momčad je nevjerojatna, toliko jaka na svakoj poziciji. Čim sam znao da me žele, bio sam odlučan ostvariti ovaj transfer," kazao je 23-godišnjak iz Whitley Bayja.

"Kao nogometaš, želiš se testirati na najvišoj razini. Biti u Cityju znači da imam tu priliku," dodao je.

Anderson je karijeru počeo u Newcastle Unitedu, a 2024. je preselio u Nottingham Forest. Za englesku reprezentaciju je debitirao u rujnu 2025. protiv Andore, a za "Gordi Albion" je odigrao 17 utakmica. Nastupio je u svim utakmicama Engleske na Svjetskom prvenstvu, započevši svaku utakmicu osim utakmice za treće mjesto protiv Francuske (6-4), gdje je ušao kao zamjena.

"Njegov napredak posljednjih godina bio je zaista impresivan i pokazuje njegovu želju da bude najbolji igrač što može biti. Nudi energiju, izvanredan tempo rada i izniman raspon dodavanja," pohvalio ga je Hugo Viana, direktor Cityja za nogomet.
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Manchester City Elliot Anderson

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