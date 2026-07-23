Drljiva posveta sinu s autizmom i borba koja je nogomet stavila u drugi plan

Duga, kovrčava kosa koju na terenu zauzdava samo tanka traka postala je zaštitni znak Marca Cucurelle, španjolskog braniča koji je svojim igrama osvojio navijače diljem Europe. Mnogi su godinama vjerovali da je riječ o modnom izričaju ili praktičnom rješenju, no istina je daleko dirljivija i dublja. Njegova frizura nije stil, već obećanje. To je svjetionik namijenjen jednom posebnom gledatelju: njegovom najstarijem sinu, Mateu.

Cucurella, naime, pušta kosu kako bi ga Mateo, dječak s dijagnozom autizma, mogao lakše prepoznati na travnjaku, u masi igrača koji se neprestano kreću. Taj jednostavan, ali snažan gest simbolizira svijet koji se za nogometaša i njegovu dugogodišnju partnericu Claudiju Rodriguez u potpunosti promijenio. Njihov život, koji dijele s troje djece - Mateom, Riom i Bellom - postao je putovanje ispunjeno izazovima, strahovima i, naposljetku, pobjedama koje se ne mjere brojem osvojenih trofeja. Svaki put kad Cucurella istrči na teren, on ne nosi samo dres svog kluba, već i nevidljivi teret i beskrajnu ljubav oca koji se bori na dva fronta: onom sportskom, vidljivom svima, i onom privatnom, skrivenom od očiju javnosti.

Marc i Claudia prvi su put primijetili da nešto nije u redu kada je Mateo imao tek nešto više od godinu dana. Nije uspostavljao kontakt očima, nije se odazivao na svoje ime, a i govor mu je kasnio u usporedbi s vršnjacima. Uslijedilo je razdoblje zbunjenosti i neizvjesnosti. Dok je Cucurella gradio karijeru u Brightonu, liječnici su im govorili da je Mateo još premlad za konačnu dijagnozu. Najteži udarac doživjeli su kada su Matea pokušali upisati u redovnu školu. Dječak se nije mogao prilagoditi. Bio je neprestano uzrujan, nesretan i plakao je.

- Proveo bi u školi dva ili tri sata i mrzio bi to. Morali bismo ići po njega. To i na tebe utječe, vidiš da ti dijete nije dobro, a ne znaš kako mu pomoći - priznao je nogometaš.

Claudia se prisjetila tog razdoblja kao najgorih mjeseci u njihovim životima.

- Svaki dan bismo ga zajedno vodili u školu, a ja sam tada bila trudna s Riom. I svaki dan bismo se vraćali kući plačući - otkrila je u dirljivom dokumentarcu za Amazon Prime.

Trenutak istine stigao je u vrijeme najvećeg profesionalnog pritiska. Nakon transfera vrijednog više od 60 milijuna funti iz Brightona u Chelsea, Cucurella se našao pod ogromnim pritiskom da opravda uloženi novac. No, na terenu se nije snalazio, njegova forma je patila, a izvedbe su bile daleko ispod očekivanja. Istovremeno, u privatnom životu, obitelj je napokon dobila dijagnozu: Mateo ima autizam. Bio je to dvostruki udarac koji ga je slomio.

- Nogomet mi nije išao dobro. U isto vrijeme, nismo znali kako pomoći sinu - iskreno je rekao.

Ta sirova ranjivost postala je vidljiva cijelom svijetu tijekom snimanja dokumentarca. Dok je Claudia govorila o njihovoj borbi, Cucurella se slomio i zaplakao pred kamerama.

- U redu, tvoje dijete ima autizam, ali roditelji nisu spremni na to. Moramo jako puno učiti - uspio je izustiti prije nego što su ga svladale emocije i morao je nakratko napustiti snimanje.

Njegove suze pokazale su lice vrhunskog sportaša koje se rijetko viđa - lice oca koji se osjeća bespomoćno i prestrašeno, suočen s izazovom većim od bilo kojeg protivnika na terenu.

Prekretnica se dogodila u Londonu. Unatoč profesionalnim poteškoćama, preseljenje u englesku prijestolnicu donijelo im je ono što su najviše trebali - pomoć. Pronašli su specijaliziranu školu koja je u potpunosti razumjela Mateove potrebe. To nije bilo samo mjesto gdje je njihov sin mogao učiti u prilagođenom okruženju, već i izvor podrške za cijelu obitelj.

- Tamo su nam pomogli, imali smo razgovore, učiš kako se nositi sa situacijom i počinješ je razumjeti. Mateo se izražava na svoj način, samo ga trebaš upoznati - objasnio je Cucurella.

Ta nova spoznaja promijenila je njihovu perspektivu. Borba je i dalje bila svakodnevna, ali više nisu bili sami i bespomoćni. Počeli su cijeniti male stvari, sitne pomake koji su za njih predstavljali ogromne pobjede.

- Postoji loša strana. Sve je teže, sve je kompliciranije. Ali postoji i ona dobra. Kada postignete nešto, jedan mali korak naprijed, to vam pruža neusporedivo veće zadovoljstvo - istaknuo je nogometaš.

Iskustvo s Mateovim stanjem iz temelja je promijenilo Cucurelline životne i profesionalne prioritete. Nogomet, koji je nekoć bio centar njegovog svijeta, pao je u drugi plan. Dobrobit njegove obitelji postala je jedino mjerilo uspjeha. To se najbolje očituje u načinu na koji pristupa svojoj karijeri. Prilikom pregovora o transferima ili odabiru novog kluba, njegovo prvo i najvažnije pitanje nije vezano uz plaću, bonuse ili minutažu. Njegov prvi uvjet uvijek je isti: kakve specijalizirane škole i terapijske mogućnosti postoje u tom gradu za njegova sina. Ova beskompromisna posvećenost obitelji postala je njegov vodič. Najbolji primjer takvog planiranja dogodio se uoči Svjetskog prvenstva. Dok se nogometni svijet pripremao za najveći spektakl, obitelj Cucurella imala je vlastite planove. Odlučili su da će Mateo za vrijeme trajanja turnira u Miamiju proći intenzivan osmotjedni terapijski program. Putovanje je bilo isplanirano puno ranije, a poklapanje s prvenstvom bila je idealna prilika da se očeve profesionalne obveze usklade s onim najvažnijim, Mateovim napretkom. Nogometaš, inače vrlo rezerviran po pitanju privatnog života, odlučio je javno progovoriti o tome, ističući da mu je zdravlje sina važnije od bilo kakvih sportskih ambicija.

Priča se tako vraća na početak, na dugu kosu i traku. Ta frizura postala je mnogo više od načina prepoznavanja; ona je simbol tihe komunikacije između oca i sina. Mateo je, naime, izrazito osjetljiv na buku i gužvu, zbog čega rijetko prisustvuje očevim utakmicama na prepunim stadionima. Čak i kada je dolazio na Stamford Bridge, vrijeme je provodio u miru posebne lože, zaokupljen iPadom i crtićima, daleko od zaglušujuće buke tribina. Cucurella je svjestan da ga sin možda neće gledati svake sekunde, ali sama činjenica da Mateo zna da ga otac na terenu čeka s prepoznatljivom kosom, kao znakom njihove povezanosti, daje mu snagu. Dijeleći svoju priču, Marc Cucurella je, možda i nesvjesno, postao glasnogovornik tisuća roditelja koji se suočavaju sa sličnim izazovima.