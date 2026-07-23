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OZLIJEDIO SE

Barcelona nekoliko tjedana bez De Jonga

(SP)SPAIN-BARCELONA-FOOTBALL-LUUK DE JONG-PRESENTATION
Joan Gosa/XINHUA/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 21:29
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Barca nije precizirala vrijeme oporavka, no španjolski mediji navode kako De Jonga neće biti nekoliko tjedana.

Nizozemski veznjak Frenkie de Jong zadobio je puknuće medijalnog kolateralnog ligamenta desnog koljena, objavila je Barcelona. Katalonski klub je izvjestio kako nizozemski reprezentativac neće trebati operaciju, već će biti podvrgnut konzervativnom liječenju.

Barca nije precizirala vrijeme oporavka, no španjolski mediji navode kako De Jonga neće biti nekoliko tjedana.

De Jong je u ponedjeljak dana stigao u trening centar Joan Gamper unatoč tome što je imao nekoliko dodatnih dana odmora nakon što je igrao na Svjetskom prvenstvu sa svojom reprezentacijom. Razlog njegove prisutnosti bio je pregled koljena, koje mu je već stvaralo probleme tijekom turnira.

"U posljednje vrijeme bilo je puno nagađanja o mojoj ozljedi. Teško je što ljudi misle da ne dajem sve od sebe za klub, jer to nije slučaj. Ozlijedio sam koljeno tijekom Svjetskog prvenstva. Nakon prvog testa, liječnik je rekao da mogu nastaviti igrati s boli i da se neće pogoršati. Nakon SP-a je postalo jasno da je ozljeda ozbiljnija nego što sam isprva mislio. Srećom, operacija nije potrebna. Sada se usredotočujem na brz povratak na teren," poručio je preko društvenih mreža.

U posljednje dvije sezone De Jonga su mučile brojne ozljede. Prije dvije sezone prošao je kroz pravu muku s gležnjem, potom je zadobio i ozljedu bedrenog mišića zbog koje je bio izvan terena gotovo dva mjeseca. De Jong je stigao u Barcu 2019. iz Ajaxa.

Ključne riječi
Barcelona Frenkie de Jong

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