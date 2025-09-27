Prema pisanju uglednog talijanskog lista Gazzetta dello Sport, dres Luke Modrića s brojem 14 najprodavaniji je u čitavoj momčadi Milana ove sezone. Hrvatski kapetan je u samo nekoliko mjeseci postao najpopularniji igrač među navijačima, svrgnuvši s trona dosadašnje miljenike publike. Na drugom mjestu po prodaji sada se nalazi portugalska zvijezda Rafael Leão, a treći je Amerikanac Christian Pulišić. Iako točne brojke prodanih dresova nisu objavljene, trend je i više nego jasan – Modrić je novi kralj San Sira.

Posebno je zanimljiv takozvani 'Modrićev efekt' koji se odrazio na prodaju trećeg, žutog dresa, čija je prodaja porasla za nevjerojatnih 44 posto u usporedbi s istim razdobljem lani. Nije slučajnost da je upravo u tom dresu Modrić postigao svoj prvijenac za Rossonere u pobjedi protiv Bologne. Talijanski mediji ističu kako prodaja općenito raste nakon pobjeda, a poslije spomenute utakmice zabilježen je skok od čak 98 posto. Sličan porast od 32 posto dogodio se i nakon pobjede protiv Udinesea, što dokazuje kako rezultati na terenu izravno utječu na komercijalni uspjeh kluba.

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Lukina globalna popularnost, izgrađena tijekom zlatne ere u Real Madridu, sada se u potpunosti preslikala na Milan. To potvrđuje i podatak da je svega 42 posto prodanih trećih dresova kupljeno unutar Italije. Ostatak, odnosno velikih 58 posto, prodan je navijačima izvan talijanskih granica, što svjedoči o ogromnoj međunarodnoj bazi obožavatelja koju je Modrić donio sa sobom. Njegov dolazak nije samo pojačao momčad na terenu, već je i značajno podigao globalni imidž i tržišnu vrijednost kluba.

Talijanski mediji podsjećaju kako je na početku bilo i skeptika koji su smatrali da 40-godišnji Modrić u Milan dolazi 'uživati u mirovini'. "Ali ta se sumnja otopila poput snijega na suncu, a skeptici su razoružani dokazima na terenu", piše Gazzetta. Svojim pristupom, duhom i sjajnim nastupima, uključujući gol i asistenciju u prvim utakmicama, Modrić je brzo osigurao status vođe koji je godinama držao u Madridu. Posljedice njegovog dolaska tako ne usrećuju samo trenera i navijače, već i klupsku blagajnu, jer "dresovi s Modrićem naprosto lete s polica".