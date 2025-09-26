Luka Modrić proglašen je najboljim nogometašem na ovim prostorima u 21. stoljeću!

Hrvatski kapetan i zvijezda Milana Luka Modrić dobio je fantastično priznanje, proglašen je od strane Simposara najboljim nogometašem u regiji u 21. stoljeću! Najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, naša zlatna lopta, Luka, se skupu obratio videporukom iz Milana. Isto tako, proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka - legende Dinama i hrvatskog nogometa - koje mu je dodijeljeno na velikom regionalnom sportskom simpoziju u Sarajevu Simposar, čiji je organizator poznati bh. novinar Sabahudin Topalbećirević.

Uz Niku, nagradu za životno djelo primio je i najugovječniji hrvatski nogometni dužnosnik Zorislav Srebrić. Među brojnim dobitnicima priznanja u Sarajevu su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, te bivši direktor Dinama i mlađih kategorija u HNS-u Romeo Jozak, sad već 4 godine dužnosnik u ministarstvu sporta Saudijske Arabije, zadužen za nogomet.

- Zadovoljstvo mi je što se okupljamo 14. put i da su prepoznati cilj i svrha ovog simpozija. Simposar je najbolja prilika za sportsku edukaciju. I ove godine smo doveli ekipu od koje možemo mnogo saznati i naučiti. Simpozij svake godine postavlja veće ciljeve, proširili smo poznanstava, javljaju nam se sportaši iz cijelog svijeta - izjavio je okupljenima Topalbećirević.

- Ako je netko volio život i ljude, onda je to bio moj tata. Zato mi je jako drago što nas Baho (Topalbećirević) ovdje okupio, čast mi je primiti ovo nagradu - kazao je Niko, uz neizostavnu čestitku 'gospodinu Čestitam' Zorislavu Srebriću, za kojega je kazao kako je prvi uočio nogometnu darovitost njegovog oca, te ga pratio kroz cijelu Cicinu karijeru.

Inače, posebni gosti SimpoSara legende su europskog nogometa, Bugarin Hristo Stoičkov i Belgijac Jean-Marie Pfaff, a videoporukom skupu se obratio direktor Real Madrida Emilio Butrageno.