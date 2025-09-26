Naši Portali
NIZAK UDARAC

Predsjednik najvećeg rivala ružnim riječima napao Luku Modrića: Ovakav bezobrazluk nije mu trebao

Serie A - Udinese v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.09.2025.
u 21:15

Marotta je radio u brojnim talijanskim klubovima poput Juventusa, Sampdorije, Atalante i Monze. Od 2018. godine je predsjednik Intera koji je prošle sezone izgubio u finalu Lige prvaka s 0-5 od Paris Saint Germaina.

Giuseppe Marotta, predsjednik milanskog Intera, sudjelovao je u petak na konferenciji Sveučilišta u Milanu tijekom koje je rekao da je talijanska nogometna liga izgubila na vrijednosti, a kao primjer je naveo dolazak Luke Modrića u dobi od 40 godina.

"Serie A izgubila je vrijednost te je postala tranzicijsko natjecanje u kojem su igrači samo prolaznici“, izjavio je 68-godišnji Marotta.

Kao primjer naveo je ljetošnji prelazak kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića iz Real Madrida u Milan.

"On je istinski šampion koji je došao u našu ligu, ali u 40. godini života“, napomenuo je.

U svojoj analizi osvrnuo se i na stadione u Italiji ustvrdivši da su zastarjeli pa "ne pružaju spektakl koji uvijek treba biti kvalitetan".

"U Milanu nam je potreban moderni stadion sa svim uslugama“, rekao je Marotta. Kao pozitivan slučaj naveo je obnovljeni Juventusov stadion u Torinu dodavši da zato taj rival ima osiguranu budućnost.

Marotta je radio u brojnim talijanskim klubovima poput Juventusa, Sampdorije, Atalante i Monze. Od 2018. godine je predsjednik Intera koji je prošle sezone izgubio u finalu Lige prvaka s 0-5 od Paris Saint Germaina. Nakon četiri odigrana kola talijanskog prvenstva vodi Napoli s maksimalnih 12 bodova ispred Juventusa i Milana. Inter, za koji igra hrvatski vezni igrač Petar Sučić, deseti je na ljestvici s dvije pobjede i dva poraza.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

