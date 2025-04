Luki Modriću je prekipjelo! Jedan suigrač ga je posebno naživcirao, sve je rekao Ancelottiju

Madridski Real ovoga je tjedna doživio pravi rezultatski potop u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka protiv Arsenala u Londonu (3:0). Prije uzvrata na Santiago Bernabeuu koji će se igrati u srijedu od 21 sat, izabranici Carla Ancelottija imaju prvenstveno gostovanje kod Alavesa u nedjelju. Real trenutno ima četiri boda manje od vodeće Barcelone na ljestvici i nema pravo na novi kiks u La Ligi.

Već se dugo priča da će na kraju ove sezone Carlo Ancelotti napustiti klupu Reala, a spekulira se da bi na njegovo mjesto mogao doći Xabi Alonso, aktualni trener Bayer Leverkusena. A prije odlaska u Vitoriju, istaknuo se Luka Modrić. On je treneru Ancelottiju ukazao na nedovoljan angažman i ne baš sportsko ponašanje nekih suigrača.

Neki igrači, primijetio je to Luka, ne daju dovoljno energije kako bi rezultati Reala bili bolji. Na zadnjem treningu se to nije ustručavao prenijeti Ancelottiju. Španjolski mediji pišu da je riječ o Viniciusu Junioru. Nije tajna da ga Brazilac zna naživcirati svojim stavovima. Sada je Ancelottiju skrenuo pažnju na to da bi Vinicius ipak mogao malo više raditi za momčad na terenu.

Ne samo Vinicius, već i David Alaba se našao na Modrićevoj meti kritika. Nakon utakmice u Londonu gdje mu je Bukayo Saka radio velike probleme postao je jasno da je Austrijanac u slaboj formi. Modrić je Ancelottiju savjetovao da porazgovara s njim i da mu ukaže na neke stvari. Vidjet ćemo hoće li sve to imati nekog utjecaja na momčad u sljedećim utakmicama.

FOTO Pogledajte kako se Luka Modrić mijenjao kroz godine, hrvatski dres uvijek mu je najljepše stajao