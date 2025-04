Španjolci najavili Modrićev odlazak iz Reala. Dovođenje jednog igrača je znak

Ugovor kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića s Real Madridom važeći je još dva i pol mjeseca. Zatim će, ukoliko želi ostati u momčadi, morati ponovo dogovarati njegovo produljenje. Do sada su španjolski mediji često pisali kako mu je upravo to želja, no novinari Asa smatraju da nastavak suradnje nije vjerojatno. U istu situaciju stavljaju Lucasa Vazqueza i Davida Alabu.

Modriću je 39 godina i već je premašio sva očekivanja navijača, koji su prije dvije sezone priželjkivali da ostane još barem jednu. Kraljevski klub rijetko zadržava nogometaše koji su na kraju igračke karijere, no Modrić je svojim performansama i važnosti za momčad zaslužio promjenu u praksi. Međutim, As smatra da to u ovom dijelu sezone više nije slučaj.

"Kad su stvari dobre, onda i sve ostalo ide lakše. Tako i produženja ugovora. To se dogodilo prošle sezone s Modrićem (39, u rujnu 40) i Lucasom Vazquezom (33) i napravljeno je u skladu s Realovom politikom o produženju za jednu sezonu s igračima koji su stariji od 30 godina. Sad kad stvari idu loše, ta su dva produženja ugrožena", piše španjolski list.

"Modrićeva plaća nije problem. Hrvat produžuje ugovore sa smanjenim primanjima već godinu za godinom. To radi jer želi igrati u Realu i s 40 godina i učvrstiti se kao igrač s najviše osvojenih titula s klubom. To već s 28 trofeja i jest", ističu Španjolci, ali podsjećaju i da Real uskoro dovodi nove snage koje će dodatno pojačati konkurenciju.

Istaknuta pojačanja su Liverpoolov Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen iz Bournemoutha, a u pitanju hrvatskog kapetana posebno je zanimljiv i Martin Zubimendi iz Real Sociedada. "Jasno je da bi dolazak Zubimendija, ili dolazak nekog drugoga, zakomplicirao Modrićev ostanak. Njegova se karijera u Madridu smatra i više nego završenom", piše As.