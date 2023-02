Luka Plantić prekidom izborio petu profesionalnu pobjedu

Luka Plantić (26), hrvatski olimpijac i osvajač europske bronce na prošlogodišnjem Prvenstvu Europe, na Universum Boxing Nightu u Ludwigshafenu upisao je petu profesionalnu pobjedu (omjer 5-0, četiri prekidom!). Učinio je to u supersrednjoj kategoriji (do 76 kg) protiv iskusnog Čeha Tomasa Bezvode (35) kojem je to bio 35. profesionalni meč u karijeri i 21. poraz (14 pobjeda)!

Luka Plantić osvojio je u prosincu 2022. godine svoj prvi profesionalni naslov – WBC International Silver Belt - a do pete pobjede došao je prekidom u šestoj rundi (meč je bio dogovoren u osam rundi)!

Plantić je prvi put u profi-ringu u Ludwigshafenu nastupio kao nositelj pojasa WBC International Silver Belt, a ondašnji suparnik Armenac Khoren Gevor ostao je jedini koji je s razornim Lukom izdržao u ringu do kraja meča, u iscrpljujućoj borbi u deset rundi.

Luka je u Njemačkoj od prvog zvuka gonga lomio čvrstog Bezvodu, zadavao mu nesmiljene kombinacije udaraca u glavu i tijelo, probijao mu gard i stalno ga držao na konopcima

Bezvoda je bio ozbiljnije uzdrman već u drugoj rundi, pa u svakoj sljedećoj, ali nije popuštao, branio se i držanjem u klinču. Čekao se zapravo samo završni Lukin udarac, premda je i Čeh u nekoliko navrata pokušao iznenaditi Plantića i uzvratiti ozbiljnim kontrama. U šestoj rundi više nije mogao odolijevati Plantićevim naletima i sudac je prekinuo muke već dezorijentiranog Bezvode i označio kraj meča.

Na priredbi u Ludwigshafenu nastupio je i splitski profesionalac Branimir Malenica (poluteška) i u meču na šest rundi dominirao i pobijedio Michaela Obima iz Ugande! Malenici je to bio šesti profesionalni meč i šesta pobjeda.

Hrvatske boksače u Ludwigshafenu vodili su treneri iz BK Salone Tomislav Bašić i Ukrajinac Jaroslav Fidmasterchyk!