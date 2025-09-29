Luka Modrić očitao bukvicu Srbinu: 'Čovječe, pa prestani više'

Jedan od zanimljivijih poteza u drebiju 7. kola Serie A između Milana i Napolija, u kojem su Rossoneri slavili 2:1 je potez Luke Modrića. Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena pokazao je da i s 40 godina ostaje pravi vođa na terenu.

U jednom trenutku Modrić je burno reagirao na ponašanje suigrača Strahinje Pavlovića (24). Srpski stoper u nekoliko je navrata vraćao loptu drugom stoperu Mattiji Gabbiji, čime je Milan usporavao ritam igre. To je iznimno zasmetalo Modriću, koji mu je gestikulacijom i riječima jasno dao do znanja da takve poteze treba izbjegavati uz poruku u stilu 'čovječe, prestani to raditi'.

Talijanski mediji opisali su ovaj detalj kao taktički vrlo inteligentan. Modrić je tražio od Pavlovića jednostavnija i izravnija rješenja, bez nepotrebnog vraćanja lopte. Upravo ta promjena ubrzala je igru Milana i omogućila bolji protok lopte.

"Sve je Hrvat savršeno odradio, a u jednom je trenutku morao i povisiti ton na mladog suigrača", pišu talijanski novinari, dodajući da će Pavlović s vremenom naučiti prihvatiti takve lekcije.

"To što Modrić traži od Pavlovića da direktno odigra prema njemu, umjesto da ide preko Gabbije, predstavlja taktičku činjenicu koju prosječan igrač ne uočava jer je to nepotreban most. I upravo to je dio njegovog taktičkog školovanja", zaključuju.