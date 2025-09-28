Naši Portali
ROSSONERI NA VRHU SERIE A

VIDEO Modrić, Allegri i Milan s igračem manje svladali De Bruynea, Contea i Napoli u derbiju

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
Autori: Edi Džindo, Denis Lugarić/Hina
28.09.2025.
u 23:11

Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali 'rossoneri' imaju najbolju gol-razliku. Juventus ima 11, a Inter, Atalanta i Cremonese po devet bodova. Na dnu Genoa, Parma, Pisa i Lecce imaju po dva boda

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli 2:1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali 'rossoneri' imaju najbolju gol-razliku

Milan je poveo već nakon dvije minute i 23 sekunde igre. Christian Pulišić je probio po lijevoj strani uposlivši na suprotnoj vratnici Alexisa Saelemaekersa, koji je zabio za 1-0.

Napoli je umalo izjednačio u 11. minuti, no Mike Maignan je u istom napadu dva puta sjajno reagirao. Prvo je obranio udarac glavom Miguela Gutierreza, a zatim i udarac desnom nogom Scotta McTominaya.

Milan je u 31. minuti udvostručio vodstvo. Strahinja Pavlović je prošao po lijevoj strani između trojice protivnika, uposlio Fofanu, koji je ostavio loptu za Pulišića, a američki napadač lijepo pogodio za 2-0.

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 57. minuti kada je Pervis Estupinan pred vratima povukao Giovannia Di Lorenza, a sudac Danielle Chiffi pokazao na bijelu točku. Nakon VAR pregleda domaćem braniču je pokazao i crveni karton. Kevin De Bruyne je bio siguran s bijele točke smanjivši na 1-2. Gosti su najbliže izjednačenju bili u sudačkoj nadoknadi kada je David Neres pucao, no pogodio je okvir gola.

Luka Modrić je odlično odradio cijeli susret za Milan. Kapetan hrvatske reprezentacije je upisao 91 posto točnih dodavanja, dobio dva od tri duela, presjekao četiri dodavanja, upisao dva bloka te po jedan udarac i jedno ključno dodavanje. Sve golove pogledajte OVDJE.

U ranije odigranom susretu Lecce i Bologna su remizirali 2-2. Lecce je poveo u 13. minuti golom Lassana Coulibalyja, gosti su okrenuli rezultat preko Riccarda Orsolinija (45+1-11m) i Jensa Odgaarda (71), no u četvrtoj minuti nadoknade Francesco Camarda je izjednačio. Nikola Moro je odigrao cijeli susret za Bolognu.

Pisa i Fiorentina su u toskanskom derbiju odigrali bez golova. Prošlo je više od 34 godine otkako se Pisa posljednji put suočila s Fiorentinom u Serie A, a tada su "Vile" slavile 4-0. Ovoga puta toskanski derbi je završio bez golova, ali uzbuđenja nije nedostajalo. Fiorentini su poništena dva gola, Pisi jedan, a dva puta su igrači gađali okvir gola.

Prvu priliku na utakmici imao je domaćin u 13. minuti, ali je M'Bala Nzola pogodio prečku. U 57. minuti Moise Kean je zabio za Fiorentinu, no pogodak je poništen zbog zaleđa. Devet minuta kasnije Kean je ponovo svladao Adriana Šempera, ali VAR je još jednom dosudio zaleđe. U 71. minuti i Pisa je postigla pogodak, ali je slavlje domaćina kratko trajalo jer se Henrik Meister polužio rukom. U 80. minuti Juan Cuadrado je pogodio okvir gostujućeg gola.

Za Pisu je branio Adrian Šemper, dok je za Fiorentinu cijeli susret odigrao Marin Pongračić. Pisa je na 19. mjestu s dva boda, dok je Fiorentina na 15. poziciji s bodom više, a oba sastava još su bez pobjeda ove sezone.

VEZANI ČLANCI:

Roma je 2-0 porazila Veronu izjednačivši se na vrhu ljestvice s Napolijem i Milanom. Golove za rimski klub zabili su Artem Dovbik (7) i Matias Soule (79). Za goste je do 84. minute igrao hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić.

Sassuolo je kod kuće pobijedio Udinese 3-1. Strijelci za Sassuolo bili su Francuz Armand Loriente u osmoj minuti, Kanađanin Ismael Kone u 12. i Edoardo Iannoni u 81. minuti. Gol za Udinese postigao je Englez Keenan Davis u 55. minuti.

Na ljestvici vode Milan pa Napoli i Roma s po 12 bodova, Juventus ima 11, a Inter, Atalanta i Cremonese po devet bodova. Na dnu Genoa, Parma, Pisa i Lecce imaju po dva boda.

Serie A derbi Napoli Milan Luka Modrić

