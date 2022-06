Luka Dončić protiv Hrvatske? "Pa nije on Slovenija, ima ih još koje trebamo zaustaviti"

Tomislav Zubčić, 213 centimetara visoko reprezentativno krilo, samo je još jedan dokaz da hrvatska košarka nimalo ne oskudijeva kvalitetnim visokim igračima. A Ivica Zubac (213 cm), Ante Žižić (211 cm), Dragan Bender (213 cm), Dario Šarić (208 cm), Karlo Matković (208 cm), Danko Branković (216 cm) i Roko Prkačin (206 cm) čine ovog časa možda i najpotentniju visoku liniju u Europi.

Cibona se ne smije ugasiti

Doduše, Šarić se još oporavlja od operacije prednje križne sveze, baš kao i Bender koji već trenira s reprezentacijom punom snagom. Matković je pak upravo draftiran i morat će na Ljetnu ligu, no i pored toga još uvijek imamo sjajnu visoku liniju. A od svih spomenutih, a to se u modernoj košarci traži, najbolji vanjski šut ima upravo Zubčić, što je dokazao i u utakmici s Poljskom ubacivši četiri trice i kao takav će zacijelo biti svojevrsni adut izbornika Damira Mulaomerovića.

A između njih dvojice očito postoji neka dobra vibra, što se može zaključiti i po sljedećim Zubčićevim izjavama:

– U reprezentaciji sve kreće od izbornika, a Mula je veliki plus ove reprezentacije. Njegov veliki plus je njegova fleksibilnost i uz njegovu radnu etiku mi jako dobro funkcioniramo. Treniramo u vrlo jakom ritmu i zbog svega toga vjerujem da možemo biti jako dobri. Štoviše, da bismo mogli iznenaditi hrvatsku javnost postizanjem nečega što od nas nitko ne očekuje.

Iz ovoga se da zaključiti da igrači poput Zubčića svog izbornika doživljavaju kao nekoga tko je bio sjajan igrač, dugogodišnji reprezentativac i koji svoj autoritet crpi i na razumijevanju svojih izabranika.

– Mula zna kako mi dišemo, razumije nas. U igru je uveo sve što mi radimo u našim klubovima, našao je najbolje moguće situacije za nas igrače. I odličan je motivator.

A taj motivacijski faktor također će biti važan uoči kvalifikacijske utakmice sa Slovenijom koja se igra ovog četvrtka u Stožicama. Posebice kada su u pitanju obrana i nastojanja da se limitira Dončić.

– Bit će to ponajviše odgovornost vanjskih igrača, no i mi visoki moramo pomoći. Osim toga, Luka Dončić nije Slovenija jer tu su i braća Dragić, Blažič, Murić, ima tu još dosta igrača koje trebamo zaustaviti. Vjerujem da naša združenost može biti recept našeg uspjeha.

Kaže da ga ne zabrinjava to što su Slovenci pregazili Talijane u Trstu (90:71).

– I mi imamo klasu. Naš fokus će biti na obrani i maksimalnom korištenju naših napadačkih potencijala.

Mogla bi to biti luda utakmica, no najluđa je, čini se, ipak iza ove reprezentacije a to je ona ovozimska pobjeda u Švedskoj, nakon dva produžetka (105:98) u kojoj je sudjelovao i Zubčić.

– Iako smo bili nekompletni, Mula je u toj utakmici uspio pokazati što doista možemo.

Ako bi se izbornik na jedinici oslonio na Gnjidića, u nekim fazama igre bismo mogli imati i petorku dvometraša. Koliko to može biti hrvatska snaga?

– Sigurno da može, pogotovo u obrani jer tako možemo zatvoriti reket da mu nitko ne može prići, a vjerujem da možemo i sve preuzimati. A s tim preuzimanjem mogli bismo suparnicima napraviti veliku zbrku.

Dozvolu za treniranje s reprezentacijom Zubac je dobio već jučer, a Bogdanović će se priključiti danas. Zbog NBA pravila oni se nisu mogli priključiti ranije.

– Kao afirmirani NBA igrači, oni će nam dati veliku kvalitetu. S obzirom na to da su upoznati s našim akcijama, oni će se lako priključiti. Uostalom, naše su akcije jednostavne.

S obzirom na kratkoću priprema, to je i logično.

– Najbolja košarka je jednostavna košarka. Imamo sjajne unutarnje, ali i vanjske igrače i moramo ih koristiti. Moramo napadati preko Zubca i Žižića iz reketa, a izvana preko Hezonje i Bojana. Na otvorenom terenu Hezonju nitko ne može zaustaviti, a meni se čini da Bojana u Europi nitko ne može čuvati.

A svi oni, osim Hezonje, bili su u podmlatku kluba koji se sada bori za goli život. I Zubčić svakodnevno prati vijesti o tome koliko Cibona ovog časa sliči na Titanic. I zanima ga što doista mogu učiniti ljudi koji pokušavaju spasiti Cibonu? Kao nekome tko je u tom klubu igrački stasavao, Zubčiću je teško gledati tako veliki klub na rubu propasti.

– Teško je tu sada upirati u prstom u bilo koga jer sve je to godinama išlo nizbrdo, a ništa se nije poduzimalo. Ciboni treba pomoći i ja na to apeliram. Taj klub ne smije se ugasiti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 25.02.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Kosarkaska utakmica treceg kola kvalifikacija za za Svjetsko kosarkasko prvenstvo koje ce se odrzati u Japanu, Filipinima i Indoneziji 2023. godine izmedju Hrvatske - Svedske. Tomislav Zubcic. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Tomislav je u Cibonu došao s 15 godina.

– Od kuće sam otišao s 14, a s Pinom Grdovićem sam individualno radio od 13. do 18. U Ciboni sam proveo šest i pol godina.

Jučer krstio malog Dantea

Prije deset godina Zubčić je draftiran od Toronta, kao 56. izbor, no u NBA ligi nikad nije zaigrao.

– Igrao sam razvojnu ligu za Oklahoma City Blue, imao sam priliku biti u pripremnom kampu Oklahoma City Thundersa, no dobio sam savjet da radije potražim opcije u Europi. Možda sam trebao iskoristiti tu priliku, no ne žalim ni za čim.

Nakon epizoda u Rusiji, Njemačkoj i Španjolskoj, posljednje dvije sezone proveo je igrajući za turski Tofaş.

– Trenutačno sam slobodan igrač i razmatram opcije. Preda mnom je još možda pet godina pa tražim za sebe najbolju moguću situaciju, da igram za klub koji nastupa u europskim klupskim natjecanjima. To mi je cilj.

A još jedan obiteljski cilj jučer je ostvario u Zadru. U katedrali svete Stošije krstio je malog Dantea, dvomjesečnog sinčića kojeg, uz dvogodišnju kćerkicu Sofiju Zoe, ima sa suprugom Mateom.

– Kćer smo krstili u Sarajevu jer supruga je iz Sarajeva, a sina u mom rodnom Zadru. Ovaj događaj planirali smo puno prije no što sam znao da će me izbornik zvati u reprezentaciju pa mu zahvaljujem na razumijevanju. Omogućio mi je da iz Opatije otputujem u Zadar i da krstimo sina, a ja sam se obvezao da ću do kraja nedjelje vratiti u Opatiju.