Poljski izbornik iznenadio izjavom: Hrvatska može do medalje na Eurobasketu

U jedinom pripremnom ogledu za dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo (protiv Slovenije i Finske) hrvatski košarkaši pobijedili su poljske s 92:74. Utakmica je igrana u dvorani Zamet i bila je zatvorena za javnost po želji hrvatskog izbornika Damira Mulaomerovića koji se, nakon povoljnog ishoda, otvorio:

– Dobra je ovo bila provjera. Utakmica je pokazala dosta i dobrih i loših stvari. Rekao bih da smo bili na 60 posto svojih mogućnosti.

Ozlijedio se glavni defenzivac

Konačna razlika i najveća je u utakmici, a Hrvatsku, bez Bojana Bogdanovića i Ivice Zupca, predvodili su košgeterski Mateo Drežnjak (19 koševa, trice 3-5, po 3 skoka i asista) i Tomislav Zubčić (19 koševa, trice 4-8, 7 skokova), kapetansku traku nosio je Mario Hezonja (14 koševa, po 4 skoka i asistencije), svoju rolu za svojih 14 minuta dobro je odigrao i Ante Žižić (10 koševa) a u drugom poluvremenu istaknuo se Roko Prkačin (13 koševa, 7 skokova, 4 asista).

– Imali smo dobru energiju, a Prkačin je reagirao sjajno. Dao nam je dodatnu energiju, što će morati svi, žrtvovati se za momčad.

Zanimljivo je da je taj učinak Prkačin ostvario na poziciji pokretljivog centra što je pozicija na kojoj će, uključenjem Zubca, biti velika gužva. Inače, i Ivica Zubac i Bojan Bogdanović gledali su ovu utakmicu navijački jer do 27. lipnja ne smiju trenirati s reprezentacijom. No kada se na primjeru Dončića (koji se priključio četiri dana ranije) vidjelo da je moguće izvesti ranije priključenje (ali se tada oduzima toliko dana u kolovozu, u vrijeme priprema za Eurobasket) za to su se osobno zainteresirali i Bogdanović i Zubac. A da bi se, recimo, oni priključili već u subotu, a ne u ponedjeljak, trebali bi zvati svoje NBA klubove, a ovi pak NBA centralu da takvu dopusnicu dobiju. Uspiju li u tome, sada će s reprezentacijom biti dva dana više, a u kolovozu dva dana manje.

A Bojanu i Ivici je, baš kao i vodstvu reprezentacije, raspoloženje pokvarila ozljeda Ivana Ramljaka, igrača poljskog Śląska. On je istegnuo zadnju ložu i neće moći nastupiti u predstojećim dvjema kvalifikacijskim utakmicama što će defenzivno biti itekakav hendikep. Naime, upravo je on bio jedan od igrača koji su trebali biti oslonac defenzivne strategije izbornika Damira Mulaomerovića.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 01.07.2021.,Split - Utakmica skupine B kosarkaskog kvalifikacijskog turnira za plasman na Olimpijske igre izmedju Hrvatske i Tunisa u Spaladium areni.Mario HezonjarPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Veliki je to hendikep jer je Ramo u defenzivi pokrivao puno toga, uvijek nam je davao ekstra energiju. Sva sreća što se Mateo Drežnjak pokazao jako dobrim.

I doista, Mateo se pokazao dobrim u tandemu s Hezonjom koji je, premda je izgubio šest lopti (iz nesebičnih pobuda), bio prilično discipliniran.

– Hezi je energetski bio tu, no može on i bolje. Dosta disciplinirano je rješavao neke situacije i ja ću mu pustiti da rješava sam pokoji napad, naročito na otvorenom terenu. A kada se priključi Bogdanović, dobit ćemo ekstra napadačku širinu – dodao je Mula kojem je suparnički izbornik Igor Miličić poželio sve najbolje u predstojećim kvalifikacijskim utakmicama.

A poljski izbornik je ovako doživio reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen i svojedobno stasao u vrlo obećavajućeg razigravača.

– Hrvatska ima individualce koji čine razliku. Žižić ispod koša, Hezonja na vanjskim pozicijama, a Zubčić se pokazao izvanserijskim šuterom. I ja sam sretan što smo takvoj Hrvatskoj tijekom tri četvrtine pružali otpor.

U satima prije utakmice s Igorom smo neobavezno razgovarali pa nam je kazao da Hrvatska, s pridodanim Bogdanovićem i Zupcem, a možda i Šarićem, ima kapacitet za medalju na predstojećem Eurobasketu.

– Uz malo sportske sreće Hrvatska može daleko dogurati. Uz, Srbiju, Sloveniju, Francusku, Španjolsku... Hrvatska je kandidat za odličje.

A kako on, kao promatrač sa strane, gleda na hrvatske izglede u kvalifikacijskom dvoboju sa Slovenijom.

– To će biti spektakl. Slovenija nije bolja od Hrvatske i odlučit će detalji. Da, Slovenci imaju fenomenalnog Dončića, no i Hrvatska ima igrače koji mogu napraviti velike stvari. Bit će to otvorena utakmica.

"Bildanje" vjere u razigravače

Bit će to utakmica koju će, ako je suditi po ovoj provjeri, Mulaomerović igrati s razigravačkim tandemom Roko Rogić i Goran Filipović. To nam sugeriraju njegove rotacije u testu protiv Poljaka u kojem u igru nije uvodio Kalajžića i Gnjidića.

– To je moja odluka i ne znam trebam li je preispitivati.

Minutažom koju su imali Rogić (26,5) i Filipović (13,5) očito im je "bildao" samopouzdanje.

– To se radi ukazanim povjerenjem. Bilo bi glupo da sam podijelio minutažu na njih četvoricu.

Obje reprezentacije, i Hrvatska i Poljska, u svojoj skupini imaju po jednu pobjedu i tri poraza i nasušno trebaju pobjedu u prvoj sljedećoj utakmici. Za Hrvatsku je to Slovenija (30. lipnja), a Poljska će toliko željene bodove tražiti protiv Izraela.