Ludogorec je očito suđen Dinamu i Anti Čačiću, mnogi se još sjećaju drame

Kuglice u Nyonu ponovno su spojile Dinamo i Ludogorec. Naime, ždrijeb trećeg pretkola Lige prvaka odredio je da će plavi, ako prođu današnju prepreku, nakon Shkupija igrati protiv boljega iz susreta bugarskog Ludogorca i irskog Shamrock Roversa. Može se očekivati da će to biti bugarski prvak koji u taj dvoboj ulazi kao favorit. No, čak i da plavi ne prođu preko Shkupija, mogu se susresti s Ludogorcem jer je ždrijeb Konferencijske lige odlučio da poraženi iz susreta Dinamo – Shkupi igra protiv poraženog u susretima Ludogorca i Shamrock Roversa.

No, vjerujemo da će plavi proći u to treće pretkolo i da će Ludogorec biti suparnik na putu do play-offa. Bit će to treći put da se sreću ova dva kluba, a aktualni trener Dinama Ante Čačić još itekako pamti susrete od prije deset godina kad je bilo dramatično s njima. U prvoj utakmici u Bugarskoj bilo je 1:1, Ante Rukavina zabio je u posljednjim trenucima susreta. A onda ludi uzvrat u Zagrebu, dvaput je momčad koju je tada vodio Ivajlo Petev vodila, 1:0 i 2:1, da bi Rukavina svojim drugim pogotkom na toj utakmici izjednačio. Čekao se samo kraj, igrala se osma minuta nadoknade vremena jer su se bugarski igrači do "besvijesti" izležavali. I već se vidjela katastrofa, miran je ostao samo Čačić.

– Što se tresete, zabit ćemo – rekao je svojoj klupi i – zabio je Domagoj Vida u toj 98. minuti.

No, plavi pamte i loše susrete s ovim klubom. U sezoni 2013./14. igrali su s njima u skupini Europske lige i nisu se dobro proveli. Branko Ivanković vodio je plave u Sofiju (nije se igralo u Razgradu) i izgubio s 0:3. Ni u Maksimiru nije bilo puno bolje, plavi su upisali novi poraz, 1:2, a za momčad koju je tada vodio Zoran Mamić zabio je Duje Čop.

U Ludogorcu je od prošle zime, nakon odlaska Kristijana Kahline, naš vratar Simon Sluga, zasad kao rezerva. Najvrjedniji im je igrač Bugarin Kiril Despodov (3,5 milijuna eura). Na klupi je trener Ante Šimundža (50), Mariborčanin oca Hrvata i majke Slovenke, čija momčad vrijedi 29,6 milijuna eura. Prije Ludogorca trenirao je Muru, Maribor, Aluminij i austrijski GAK. U prvom pretkolu izbacili su nikšićku Sutjesku s ukupnih 3:0. Shamrock Rovers je momčad vrijedna samo 2,85 milijuna eura, s njima se plavi dosad nisu sretali.

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a