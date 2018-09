Lopetegui: S Ronaldom nisam razgovarao, a Luka zaslužuje nagradu

Trener europskog nogometnog prvaka Real Madrida Julen Lopetegui, rekao je u utorak kako bi nagradu za najboljeg nogometaša svijeta trebao dobiti njegov igrač Luka Modrić.

- Ja bih ju dao Modriću, to je jasno - rekao je 51-godišnji Lopetegui gostujući u Madridu na radijskoj postaji Onda Cero.

Modrić je kandidat za nagradu krovne nogometne organizacije FIFA-e koja će biti dodijeljena 23. rujna u Londonu, a preostala dvojica kandidata su napadači Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah.

Lopetegui je u prve tri službene utakmice ove sezone, protiv Atletico Madrida, Getafea i Girone uvodio Modrića s klupe, a u subotu ga je protiv Leganesa poslao na travnjak od prve minute.

- Igrači obično ne traže objašnjenja. Prilikom svih dosadašnjih odluka su znali zbog čega i zašto je nešto odlučeno. Tijekom sezone će biti promjena, emocionalno stanje igrača će se mijenjati pa je potrebno razmišljati o svemu onome što je pred nama i što nas čeka. Moramo biti odgovorni. Imamo puno igrača na svakoj poziciji. Igrači sve to razumiju i imaju povjerenja u mene - rekao je Lopetegui.

Modrić je u četvrtak izjavio kako je razgovarao s Lopeteguijem, te da mu je trener rekao kako će ga postupno uvoditi u igru jer se posljednji priključio treninzima 'Kraljevskog kluba' nakon godišnjeg odmora.

Lopetegui je nakon Svjetskog prvenstva i formalno došao u Real Madrid no ondje nije razgovarao s Ronaldom.

- Nisam pričao s njim, on je tada već jasno pokazao želju za odlaskom, a klub mu je to olakšao zbog svega što je učinio za Real Madrid. Bio je ovdje fantastičan igrač te je bilo potrebno poštivati njegovu želju. Ja sam također to poštivao, no odluka je već bila donesena - izjavio je Lopetegui.

U ponedjeljak je, pak, Barcelonin napadač Lionel Messi rekao na radijskoj postaji Catalunya Radio kako ga je iznenadio Ronaldov odlazak.

- Ronaldo je jedan od najboljih igrača na svijetu, a Real Madrid bi sada mogao biti lošiji nego kada je on igrao ondje dok je Juventus postao jasan favorit za osvajanje Lige prvaka. Iznenadila me je odluka, nisam mogao niti zamisliti da će napustiti Real Madrid niti da će otići u Juventus. Bio je to klub o kojem se najmanje govorilo u kontekstu njegovog mogućeg odlaska - rekao je Messi.

