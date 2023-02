Ljutić i Zubčić vrebaju postolje iz drugog plana: Zrinka je nedavno bila treća, Filip na SP-u drugi

Nakon prvog, brzinskog, na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u Francuskoj na redu je tjedan natjecanja u tehničkim disciplinama. A tu dolazimo i do naših pretendenata na dobar plasman. Prije svih su to dvije skijašice, Zrinka Ljutić i Leona Popović (u slalomu), no ne smijemo zanemariti ni borbeni duh Filipa Zubčića koji ne živi najbolju sezonu u karijeri, ali kadar je ući u borbu za medalju i to prije u veleslalomu nego u slalomu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim toga, bit će zanimljivo vidjeti što u toj konkurenciji mogu napraviti preostala trojica slalomaša, uznapredovali Kolega te stagnirajući Rodeš i Vidović.

– Imamo dvije cure u prvoj startnoj skupini. Zrinka i Leona trenirale su na Sljemenu gdje su uvjeti za trening bili fantastični. Zubčić je spreman i jako motiviran, a Kolega jako dobro vozi slalom. Cilj nam je imati što više naših u prvih 15 za koje plasmani se dobivaju bodovi i za Svjetski kup – kazao je direktor reprezentacije Vedran Pavlek.

Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom - Spindleruv Mlyn, Czech Republic - January 29, 2023 Croatia's Zrinka Ljutic reacts after her run in the Women's Slalom REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Posljednju hrvatsku medalju na SP-u osvojio je Zubčić prije dvije godine u Cortini d'Ampezzo, izborivši srebro u paralelu, a potom četvrto mjesto u veleslalomu. Prije toga, posljednji hrvatski medaljaš bio je Ivica Kostelić koji je 2013. u Schladmingu osvojio srebro u superkombinaciji. Bila mu je to treća medalja na svjetskim prvenstvima, nakon slalomskog zlata iz 2003. u St. Moritzu i bronce u super-G-ju 2011. u Garmischu. A svjetsku medalju ima i Natko Zrnčić-Dim, i to broncu u kombinaciji iz 2009. godine iz Val d'Iserea.

Ne spomenuti ovdje i Janičine medalje sa svjetskih prvenstava bilo bi bogohuljenje jer sljemenska kraljica ih je osvojila pet i svih pet su zlata. A neka od tih zlata nisu obična, već vrlo posebna jer nitko na istom SP-u, kao Janica 2005. u Bormiju, nije uspio osvojiti zlato u slalomu i spustu.